Este lunes 16 de marzo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 10 mil 785 médicas y médicos especialistas contratados este año iniciaron labores: 8 mil 438 para hospitales regionales, zona y subzona; mil 40 en hospitales rurales; 861 de Unidades Médicas Familiares y 446 en Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de marzo, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, informó que del total, 5 mil 694 son mujeres y 5 mil 91 son hombres.

“En todos los estados hubo más contratación que el año pasado. Muchas de estas contrataciones son por vacaciones, pero también por fortalecimiento de plazas porque se crea un nuevo servicio para hospitales nuevos”, detalló el funcionario.

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Mencionó que se contrataron mil 366 especialistas de medicina de urgencia; mil 216 de anestesia; 900 de cirugía general; 892 ginecólogos y ginecólogas; 654 de pediatra; 641 de traumatología y ortopedia; así como 158 cardiólogos y 127 nefrólogos.

Por su parte, Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer que contrataron mil 295 médicos de 22 especialidades, 34 subespecialidades y 18 al especialidades.

“Hay 13 donde se concentran más de las dos terceras partes de las contrataciones que son las siguientes: anestesia o medicina familiar, medicina interna cirugía general, urgenciología, traumatología, ginecología, epidemiología, cardiología, nefrología, geriatría, imagenología y urología”, mencionó.

Destacó que se aumentarán el número de cirugías, con la contratación de más anestesiólogos en el Instituto: “Igualmente, medicina interna, cirugía general, traumatología, nos ayuda mucho, al igual que imagenología y dos áreas muy sensibles: cardiología y nefrología. En resumen, el ISSSTE amplía el número de especialistas para atender la demanda”, dijo.

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