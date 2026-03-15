El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo deben reparar el daño a una mujer indígena otomí que sufrió violencia obstétrica en el año 2023, quien perdió a su bebé producto de una atención médica deficiente.

Lo anterior, de acuerdo con la recomendación 10/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución dirigida por Rosario Piedra Ibarra.

En un comunicado, la CNDH detalló que el 10 de julio de 2023, la víctima contaba con 38 semanas de gestación, por lo que acudió al Hospital Rural No. 30 de Ixmiquilpan, Hidalgo, debido a que presentó pérdida transvaginal.

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Fue revisada por una persona de servicio social, quien señaló que en ese momento aún no iniciaba el trabajo de parto y solicitó que se realizara otro ultrasonido.

Un día después, la paciente presentó el estudio; tras revisarlo, le informaron que “todo estaba en condiciones normales” y la enviaron a casa.

La víctima acudió a un laboratorio particular para la realización de un ultrasonido obstétrico, de cuya interpretación se determinó la urgencia de practicar una cesárea.

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Debido a ello, se trasladó al Hospital Rural No. 30 donde fue valorada por el mismo personal médico residente, quien después de revisar el ultrasonido presentado le afirmó que “el peso del bebé no era fiable” y luego de una hora de espera se confirmó la muerte fetal.

A la mujer, condenó la CNDH, se le hizo firmar una autorización de procedimiento quirúrgico, sin que se le explicaran los riesgos y se le trasladó al Hospital General del Valle del Mezquital, donde finalmente se le proporcionó la atención necesaria.

La Comisión Nacional determinó violaciones a los derechos humanos de la víctima a la protección de la salud materna y a una vida libre de violencia, en su modalidad obstétrica. A la vez, consideró que se vulneró su acceso a la información en materia de salud y al proyecto de vida de otras víctimas indirectas.

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Pese a que la paciente solicitó en dos ocasiones valoración obstétrica en el hospital del IMSS, esta atención fue efectuada por una persona de servicio social sin orientación ni supervisión de personal médico docente o adscrito.

En ese sentido, la CNDH advirtió que se omitieron evaluaciones indispensables para determinar su riesgo obstétrico y no se llevaron a cabo pruebas para evaluar el bienestar del bebé.

Sobre el Hospital del Valle del Mezquital, acusó que el personal médico no documentó completamente las características del producto de la gestación ni informó sobre los estudios postnatales para determinar la causa del fallecimiento.

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“Se solicitó a las personas titulares del Instituto Mexicano de Seguro Social y de la Secretaría de Salud de Hidalgo reparar el daño ocasionado y proporcionar atención psicológica y/o tanatológica a las víctimas”, agregó.

Específicamente, aseguró que el IMSS deberá colaborar con la autoridad a cargo de las investigaciones para deslindar responsabilidades y diseñar un ciclo de formación continua en materia de derechos humanos, con la finalidad de que el personal brinde una atención médica integral desde una perspectiva de género.

IMSS recibe recomendación

Respecto a la recomendación 10/2026 emitida por la CNDH, la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales del IMSS informó que el Seguro Social recibió la recomendación los hechos registrados en el mes de julio de 2023.

“El Instituto refrenda su disposición de cooperar con los propósitos del Órgano garante de los derechos humanos e informa que se encuentra dentro del plazo que establece la ley para dar cumplimiento a dicha recomendación”, afirmó.

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