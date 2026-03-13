La política de persecución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es un acto de barbarie y un atentado contra los derechos humanos de las y los migrantes que, con su trabajo y cultura, fortalecen la vida pública de los Estados Unidos, expresó la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos, Humanos, Rosario Piedra.

Este viernes, la Comisión Nacional y El Colegio de la Frontera Norte (Colef) firmaron un convenio de colaboración para desarrollar actividades a favor de la población migrante en los ámbitos cultural, social y académico, así como acciones de investigación, capacitación, intercambio de información, elaboración de estudios, difusión del conocimiento y otras iniciativas orientadas a fortalecer la defensa de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

En el acto, Piedra consideró que el convenio es síntoma de los tiempos políticos que vivimos, en los que la defensa de las personas migrantes es un imperativo en México y en el mundo ante la nueva agresión de actores que pretenden estigmatizar a las poblaciones que, por diversas razones, buscan hacer sus vidas en otras latitudes.

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Aseguró que los fenómenos migratorios y las dinámicas sociales en la frontera exigen instituciones cada vez más preparadas y abiertas al conocimiento y al pensamiento crítico, por lo cual el trabajo académico que realiza El Colegio de la Frontera Norte es imprescindible, ya que es necesario acercar los hallazgos de la academia a la toma de decisiones públicas y que el conocimiento circule, que se traduzca en mejores políticas, en mejores diagnósticos y sobre todo, en mejores condiciones de vida para las personas.

Piedra confió en que el documento signado será el inicio de una colaboración vibrante, productiva y de largo aliento para colocar en el centro la dignidad humana el respeto irrestricto a los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa e incluyente, así como fortalecer la lucha colectiva contra la arbitrariedad y el uso criminal de los aparatos estatales.

En su oportunidad, Víctor Alejandro Espinoza Valle, presidente de El Colef manifestó que la firma del convenio es el inicio de una colaboración positiva entre ambas instituciones, toda vez que entre sus principales actividades destaca la realización de trabajos de investigación que tienen como objetivo generar políticas públicas, mediante la captación de información para los tomadores de decisiones.

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Destacó que en esa institución académica existe un área que atiende el tema de la migración, misma que ha documentado varias decisiones tomadas en Estados Unidos que repercuten directamente en la frontera norte, así como la forma en que se están vulnerando los derechos humanos de las y los mexicanos en el exterior, la cual resulta evidente.

Señaló que la migración es un acto muy complicado para quien toma la decisión y, en el camino, históricamente, nuestros conciudadanos han venido sufriendo una serie de violaciones a sus derechos humanos, por lo cual el acuerdo será el inicio de un trabajo de colaboración que deseamos que vaya más allá, en términos de lo que podamos aportar para apoyar la misión y los objetivos de la CNDH.

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