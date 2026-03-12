Luis Miguel Victoria Ranfla, director del Centro Social, Cultural y Deportivo y exlíder del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue atacado a balazos la madrugada del 12 de marzo en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, mientras circulaba sobre avenida Periférico Sur.

Según lo reportado por las autoridades, Victoria Ranfla circulaba por la calle Henry Ford cuando sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon con armas de fuego; uno de los agresores le disparó en al menos cinco ocasiones, por lo que perdió el control del vehículo y se impactó contra un muro de contención.

Luis Miguel Victoria Ranfla asumió el cargo de líder del SNTISSSTE desde el año 2013 hasta el 2022, durante su gestión se encargó de visibilizar problemáticas del instituto, por lo que era reconocido como una figura clave en el sindicalismo del sector salud.

Acciones de Victoria Ranfla en el ISSSTE

Durante su paso por el Instituto, como parte del sindicato, Victoria Ranfla expresó su respaldo al personal de la salud en diversas ocasiones. En septiembre de 2015, se posicionó frente a la situación del fallecimiento del exdirector del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, exigiendo apegarse a la investigación, pero sin “satanizar” a los médicos, paramédicos y trabajadores del ISSSTE, quienes, dijo en el momento, desarrollan su labor con profesionalismo.

En 2017 se reeligió en el cargo de líder del sindicato y desde el año 2019 se posicionó ante el desabasto de medicinas en el Instituto. En ese año, Victoria comentó a EL UNIVERSAL sobre la situación de falta de medicamentos y las afectaciones a los derechohabientes, además se mostró contrario a los posicionamientos de las autoridades frente al tema.

Igualmente en ese año, Victoria Ranfla se posicionó en contra de la violencia de género, llamando a sumar esfuerzos para combatirla, además hizo un llamado sobre la falta de enfermeras en el Instituto. También aseguró que la política de austeridad aplicada al sector salud afectaba al Instituto.

En ese mismo año participó en un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para lograr un aumento salarial de 5.1% para personal médico del ISSSTE y del sector salud. Un año después, en 2020, el líder sindical mostró apoyo a los programas sociales del expresidente López Obrador, donde aseguró estar a favor de la salud de los mexicanos.

En 2022 salió del cargo luego de la actualización del Estatuto del SNTISSSTE conforme a la Reforma Laboral de 2019.

Funcionarios lamentan la muerte de exlíder sindical del ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lamentó el fallecimiento de Victoria Ranfla a través de sus redes sociales, en donde solicitó el esclarecimiento de los hechos.

ISSTE lamenta el fallecimiento de Luis Miguel Victoria Ranfla. 12 de marzo de 2026. Foto: Captura

Dunia Ludlow, directora de SUPERISSSTE también lamentó la muerte de Luis Miguel Victoria, mediante una publicación en X compartió sus condolencias y agradeció por el apoyo brindado por el integrante del Consejo Consultivo del SNTISSSTE.

Lamento profundamente el fallecimiento del Lic. Luis Miguel Victoria Ranfla,

Director del Centro Social, Cultural y Deportivo e integrante del Consejo Consultivo del SNTISSSTE, y amigo.



No tengo más que aprecio, reconocimiento y agradecimiento por todo el apoyo que me brindó… pic.twitter.com/II711UViuN — Dunia Ludlow (@DuniaLudlow) March 12, 2026

Jorge Gaviño, Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se unió a las condolencias, expresando su solidaridad.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Luis Miguel Victoria Ranfla, un líder sindical comprometido y respetado por su labor en favor de las y los trabajadores del ISSSTE.



Mi solidaridad y condolencias para su familia, amigos y compañeros en este difícil momento.… pic.twitter.com/mfQyQ2w9bL — Jorge Gaviño (@jorgegavino) March 12, 2026

A sus 65 años, Luis Miguel Victoria Ranfla se desempeñaba como director del Centro Social, Cultural y Deportivo del SNTISSSTE, ubicado al sur de la ciudad, en la alcaldía Tlalpan, misma en donde fue atacado. Su última publicación en redes sociales es del día de ayer, donde promueve las actividades deportivas del complejo.

