Si trabajas por cuenta propia y quieres acceder a un crédito para vivienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece el Programa de Trabajadores Independientes (PTI).

Pensado principalmente para trabajadores en industrias familiares y trabajadores independentes, así como trabajadores no asalariados, el IMSS ha diseñado un esquema para que dichas personas puedan incorporarse a la seguridad social y poder gozar de todas las prestaciones que ofrece, incluyendo un crédito para tu casa.

¿Cómo inscribirse al Programa de Trabajadores Independientes?

Los trabajadores independientes que deseen registrarse en el programa deberán ingresar a la página www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes.

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Los interesados deberán ingresar datos como el CURP, RFC, Número de Seguridad Social (NSS), además de un correo personal. Una vez realizado la captura de la información, deberán proporcionar su ingreso mensual exacto a fin de que la calculadora determine el monto de la cuota a pagar, misma que puede cubrirse de forma mensual, bimestral, semestral o anual.

Los interesados deberán de contar con su CURP, RFC, Número de Seguridad Social (NSS), además de un correo personal para poder registrarse. Foto: Freepik

Beneficios al registrarte en el IMSS

Al incorporarse al IMSS como trabajador independiente, las personas tendrán derecho a la cobertura de los cinco seguros que incluye la Ley del Seguro Social como:

Seguros de Enfermedades y Maternidad

Riesgos de Trabajo

Invalidez y Vida

Retiro

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Guarderías y Prestaciones Sociales

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Esta cobertura también incluye a parejas, padres, hijos menores de 16 años, y hasta los 25 en caso de que se encuentren estudiando siempre y cuando sea en una institución pública.

Con este registro también puedes ser derechohabiente de Infonavit.

Puedes aumentar tu crédito Infonavit aunque no tengas relación laboral formal

Ahorra para tu vivienda con aportaciones al Infonavit

Si eres trabajador independiente, aún puedes incrementar tu ahorro para vivienda realizando Aportaciones Extraordinarias por tu cuenta.

Es importante recordar que estas aportaciones no reemplazan la obligación de tu empleador de entregar al Infonavit el 5% de tu salario diario integrado a tu Subcuenta de Vivienda, de manera bimestral.

¿Cómo realizar las Aportaciones Extraordinarias?

Regístrate en Mi Cuenta Infonavit.

Dentro de tu cuenta, ingresa a la sección Mi Ahorro y selecciona Haz Aportaciones Extraordinarias.

Determina el monto que deseas aportar para generar tu ficha de pago. Recuerda que el límite mensual permitido para 2026 es de 11 mil 814 pesos.

Genera tu ficha y realiza el pago en los medios autorizados indicados, o bien, utiliza CoDi® desde tu celular.

Con estos pasos, los trabajadores independientes pueden incrementar su ahorro y acercarse más rápido a cumplir su meta de vivienda.

Requisitos para el crédito Infonavit

Para ser elegible como trabajador independiente necesitas:

Estar inscrito en el PTI y con aportaciones al día.

Tener entre 18 y 65 años al momento de la solicitud.

Contar con identificación oficial, CURP y RFC.

Comprobar ingresos mediante tus aportaciones al IMSS.

El monto de tu crédito dependerá de tu edad, ingresos declarados y tiempo de aportaciones. Infonavit ofrece calculadoras en línea para estimarlo.

¿Cómo solicitar tu crédito Infonavit?

Regístrate en el PTI del IMSS y realiza tus aportaciones.

Precalifícate en la página de Infonavit.

Elige el tipo de crédito y la vivienda que deseas.

Presenta documentación y firma tu contrato.

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