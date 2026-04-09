El fallo del Panel Laboral de Respuesta Rápida bajo el T-MEC sobre el caso de denegación de derechos en la mina Camino Rojo concluyó en la primera acusación de que el crimen organizado interfiere en el trabajo de empresas en México.

En este caso, señalan que se les negaron los derechos sindicales a los mineros y es la primera vez que un panel laboral indica que el crimen organizado intervino para intimidar a los trabajadores y evitar que votaran a favor de un Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y respaldaran al Sindicato Minas.

El enfrentamiento entre los gobiernos de México, Estados Unidos y la minera filial de Orla Mining duró más de año y medio, cuya primera instancia fue el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y luego el panel laboral.

Los panelistas determinaron que la empresa canadiense intervino directamente para orientar el voto de los trabajadores, intimidación en la que también participaron “terceros”, presuntamente del crimen organizado, que amenazaron a los trabajadores para que votaran a favor de un sindicato.

Según el fallo provisional del panel que revisó la sentencia del mecanismo laboral, hay evidencia de que hubo intimidación y omisión empresarial.

Los juristas que revisaron el caso aseguraron que los testimonios de un grupo de trabajadores dan cuenta de que existieron actos de violencia y de coerción, pero el gobierno mexicano negó que esa situación se pueda atribuir a la empresa.

Dieron a conocer que “los reportes de la compañía y sus representantes confirmaron el alto nivel de peligro debido a la presencia del crimen organizado en el área geográfica donde se encuentra la mina, lo que nos permite presumir la credibilidad de los testimonios de intimidación y acoso reportados por el sindicato minero”.

Los panelistas concluyeron que la empresa canadiense es responsable directa de injerencia patronal en actividades sindicales; “es responsable aún más por su silencio”, dijeron.

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