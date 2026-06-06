A Roberto Palazuelos se le conoce en el medio como el “Diamante Negro”, por ser moreno y siempre estar bronceado, pero ahora que tenga un hijo de piel clara será algo que ayudará a dar risa.

El actor es uno de los protagonistas de "Acá no pasó nada", una comedia que se está grabando en Acapulco bajo la dirección de Gustavo Loza, realizador de "40 y 20" y "Los Héroes del Norte".

El sobrenombre de “Diamante Negro” fue puesto por Omar Chaparro (de acuerdo con el propio comediante), debido al color de piel de Palazuelos y a que tenía un hotel llamado Diamante.

“La serie será divertida, mucho. Trata la historia de dos familias, una chilanga y una acapulqueña, que viven en la casa de uno de ellos y es ver la dinámica entre ambos”, dice Bruno Loza, joven actor, quien interpretará al hijo del actor.

“Mi papá, que es Palazuelos, es el hijo del dueño de la casa y no platico más porque sino voy a spoilear”, adelanta.

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"Acá no pasó nada" será una apuesta de ViX, la plataforma de streaming de Televisa, que este año estrenó "El Mochaorejas", sobre el secuestrador que amputaba esa parte del cuerpo de las víctimas para obtener rescate, así como la comedia "Bodas S.A", con Consuelo Duval.

Bruno, hijo del realizador Gustavo Loza, ha hecho su propia carrera en la actuación. En 2011 debutó en el largometraje "La otra familia", trabajo que le dio el premio Promesa Masculina del Año por parte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Posteriormente ha colaborado en "40 y 20" dando vida a Lucas, el hijo no reconocido de Paco, interpretado por Jorge “El Burro” Van Rankin.

“Mi premio lo tengo en mi cuarto guardado, lo gané cuando tenía siete años, ahora tengo 23 y sigo”, apunta.

Bruno espera que este año llegue a cines la cinta "Renacer", en la que comparte créditos con su papá y su hermana Ximena, a la que los tres consideran una historia personal.

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La película aborda el caso de un joven (Bruno) que deja el país, tras una acusación de abuso sexual, cuando en realidad el encuentro con la chica fue consensuado. En la vida real, su papá fue señalado como el atacante de la actriz Karla Souza ("Nosotros los Nobles"), quien reveló haber sufrido una violación por parte de un director, aunque ésta jamás dijo nombre alguno.

En esa ocasión Televisa decidió romper relación laboral con Gustavo Loza, algo que sólo duró poco, porque se ha restituido todo.

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