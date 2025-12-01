Más Información

niega que sean ciertos los supuestos motivos por los que "", uno de sus hoteles, haya sido suspendido, temporalmente, por las autoridades de Quintana Roo; el actor y abogado afirma que las actividades no han cesado.

Hace un par de días se dio a conocer que "Diamante K", ubicado en el corazón de Tulum, había sido clausurado, debido a sus precios tan elevados, tanto a la hora de reservar una habitación, como en los costos de platillos y bebidas.

Lo que más sorprendió fue, que se hiciera de conocimiento público que, el dueño del resort era de Roberto Palazuelos, también conocido como "el Diamante negro", un empresario con varios negocios activos en el estado sureste mexicano.

De acuerdo con la información que circuló, el hospedaje en una habitación de "Diamante K" oscila entre los 13 mil pesos, mientras que el costo de un platillo como los tacos costaría 400 pesos.

Sin embargo, Palazuelos niega que, en su hotel, se abuse a través del costo excesivo de precios, ya que considera que, por ser una personalidad conocida mediáticamente, el mal proceder de otros empresarios y sus resorts, le sean achacados a él.

"Yo creo que ahí hay una exageración porque, ahí, me metieron a un rollo de todo mundo", dijo a "Venga la alegría".

Aclaró que, las autoridades señalaron que, las fallas que cometió su hotel estribaron en no especificar la cantidad de mililitros o gramos/kilogramos que contenía cada bebida o platillo, así como el hecho de que las camareras colocaran, en cada habitación, un sobre para instar a la o el hospedado a entregarles propina.

"Yo el único problema que tuve, es que no tenia mililitros el menú, y que las camareras dejaban unos sobres de propina, yo no sabía que eso era ilegal; es más exageración, que lo que es en realidad", expresó.

"Generalizaron, ese es problema de otros hoteles, no míos pero, como yo soy el famoso, a mí me colgaron la lanota", detalló.

Fue así que "el Diamante negro" afirmó que en su hotel continúan las actividades.

