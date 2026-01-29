Más Información

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Nahum B. Zenil sobre autorretratarse: "Este autoanálisis que no ha sido tan fácil"

Nahum B. Zenil sobre autorretratarse: "Este autoanálisis que no ha sido tan fácil"

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

habló en redes sociales sobre el intento de robo registrado en su hotel Diamante K, ubicado en la zona costera de Tulum.

A través de su cuenta de X, el actor y empresario informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del 28 de enero, cuando un grupo armado ingresó al inmueble, aunque fue detenido poco después gracias a un operativo de la Fiscalía General de Quintana Roo.

El también empresario reconoció la labores del equipo que participó en la captura de los presuntos responsables, lo que impidió que el delito se consumara.

“Felicito al equipo de inteligencia que logró esta rápida detención. Gran labor”, escribió Palazuelos.

Asimismo, aclaró que no hubo riesgo para huéspedes ni turistas y precisó que el incidente estuvo dirigido únicamente contra el personal de seguridad del hotel.

Lee también:

¿Qué ocurrió en el hotel Diamante K?

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que cuatro personas, tres hombres y una mujer, intentaron ingresar al establecimiento. De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos amagaron a un trabajador del hotel con la intención de obtener las llaves del lugar.

Ante la negativa del empleado, este fue agredido físicamente, lo que provocó que los responsables huyeran del sitio. El trabajador lesionado, cuya identidad permanece reservada, recibió atención médica conforme a los protocolos correspondientes.

Las cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de robo en grado de tentativa, así como por lesiones calificadas.

*Con información de Adriana Varillas.

Lee también:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia. Foto: X/YouTube

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia

Patricia Azarcoya, la mexicana que conquistó a Rob Schneider y lo hizo fan de Luis Miguel. Foto: EFE / CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Patricia Azarcoya, la mexicana que conquistó a Rob Schneider y lo hizo fan de Luis Miguel

Lady Gaga denuncia abusos de ICE y pide piedad para migrantes: "Me duele el corazón". Foto: AP

Lady Gaga denuncia abusos de ICE y pide piedad para migrantes: "Me duele el corazón"

Kim Kardashian. Foto: AP

Kim Kardashian ‘copia’ a Sydney Sweeney y se luce en lencería de encaje en sesión

[Publicidad]