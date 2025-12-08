Margarita Portillo, viuda de Andrés García, afirma que la casa de Acapulco del actor sí se puede vender, aunque Roberto Palazuelos -en su calidad de abogado- diga lo contrario, pues afirma que la propiedad pasó su nombre y al nombre de la hermana de actor, antes de que este muriera.

La semana pasada, "el Diamante negro" dijo que, tanto Margarita, como Sara -hermana de don Andrés-, no podían vender "el Paraíso", como se le conoce a la propiedad, debido a que le proceso legal, para que la herencia sea repartida, no ha llegado a su final.

"Hasta que venga la sentencia, en la sucesión testamentaria y el juez diga lo que es para cada quien, ahorita no pueden vender nada, falta el juicio, ahorita todavía falta", explicó, mientras Leonardo García se encontraba a su lado.

Margarita aclaró que, "el Paraíso" está a nombre tanto de ella, como de la hermana de su esposo, una propiedad que heredaron en vida, por lo que no forma padre de la sucesión testamentaria que, incluiría sólo bienes que siguieran a nombre del actor a la hora de muerte.

"Está a nombre de mi cuñada, ya lo repetí, no pertenece a nada, no tiene que ver con el testamento".

Portillo aclaró que la propiedad fue repartida en dos y, la parte que se busca liquitar, es la que pertenece a la hermana del actor, pues ella quiere seguir consevando su parte.

"Está a nombre de mi cuñada y ya no pertenece -ya lo reprtí- no pertece a nada, no tiene nada que ver con el testamento, la decisión la tomó mi cuñada, ella está vendiendo la parcela que está a nombre de ella".

Margarita, que conoció al actor, tras los acontecimientos del huracán Paulina, en Acapulco, en 1997, aclaró que no está vendiendo la parcela que le fue heredada y yo estoy de acuerdo con ella también".

Margarita aclaró porque sus abogados le han explicado que su culada tiene todo el derecho de poner a la venta la parte que le fue heredada de la propiedad.

"Para pelear, se necesitan dos, yo tengo que ocuparme de las cuestiones legales, que eso es habla en los juzgados". precisó.

