A más de dos años de la, sorprendió el trascendido de que, aparentemente, su casa de Acapulco, conocida como "el Paraíso", había sido puesta a la venta. Sin encargo, y uno de los hijos del actor, , niegan que la situación legal en que se encuentran los herederos posibilite que la propiedad sea liquidada.

Este fin de semana, "Venga la alegría" captó la presencia de "el Diamante negro" y Leo en un evento social; Palazuelos no sólo ha asesorado a los hermanos García y a su madre, Sandy Vale, en todo lo referente a la herencia de don Andrés, sino que es, además, un gran amigo de la familia.

Por ese motivo, cuando el matutino cuestionó a Leonardo acerca de la supuesta venta de la casa de su padre -noticia difundida por el periodista Ernesto Buitrón-, cuestionamiento que, claramente, lo incómodo.

Fue así que, a propósito de la presencia de su amigo y abogado, García le pidió a él que contestara esa pregunta y, sin rodeos, Palazuelos explicó que, en este momento, la propiedad no puede ser vendida, al menos no hasta que se esclarezca, en su totalidad, la repartición de los bienes de don Andrés.

"Aquí esta mi abogado, contesta tú", dijo.

"No, todavía no, hasta que venga la sentencia, en la sucesión testamentaria y el juez diga lo que es para cada quien, ahorita no pueden vender nada, falta el juicio, ahorita todavía falta", precisó.

Además, consideró que, a su parecer, no es tampoco un buen momento para vender la casa, que incluye 150 metros de playa, esto debido a que, por sus malas condiciones, derivadas de los destrozos que dejaron a su paso los huracanes Otis y John, así como por los malos momentos económicos que atraviesa el puerto de Acapulco.

"No creo que el vayan a dar mucho por 'el Paraíso' como están ahorita las situaciones en Acapulco".

Irreverentes, como son, Leo y "el Diamante negro" prefirieron seguir su camino por el evento al escuchar el nombre de Margarita Portillo, la viuda de Andrés García.

"Estos temas ya nos dan flojera, nos da mucha flojera hablar de esa señora, qué hueva", remató Palazuelos.

