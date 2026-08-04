México mantiene viva su tradición en el automovilismo, con cuatro pilotos que buscan llegar a la Fórmula Uno.

Noel León y Rafael Villagómez compiten en Fórmula 2, mientras que Ernesto Rivera y José Garfias hacen lo propio en Fórmula 3.

Aunque hoy son cuatro los pilotos que buscan abrirse camino rumbo a la máxima categoría del automovilismo deportivo, Michel Jourdain Jr. considera que el deporte motor mexicano siempre ha contado con talento para competir al máximo nivel, ya que se trata de un país con amplia tradición dentro de esta disciplina.

“No sé si me lo imaginaba, pero es natural [que haya mexicanos cerca de la máxima categoría]”, confesó el exvolante y embajador del Gran Premio de la Ciudad de México. “Siempre ha habido pilotos mexicanos; desde los hermanos Rodríguez ha habido pilotos mexicanos con la capacidad de estar y pelearle a cualquiera a nivel mundial, en todas las pistas”.

Sergio Pérez se encargó de abrir de nuevo la puerta de la Fórmula Uno para los volantes tricolores y también ha logrado inspirar a miles de jóvenes que quieren seguir sus pasos, lo que ha provocado un mayor apoyo para el talento nacional.

“Desde que Checo regresó a la Fórmula Uno, con todo el apoyo de Escudería Telmex y la gente que lo ha apoyado para lograr estar ahí, más niños han salido y, afortunadamente, se ha dado más apoyo y ahí están, como dices, muy cerca”, reconoció.

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Eso sí, el camino para llegar hasta la cima es complejo, aunque eso no priva a Michel de confiar en que pronto se podrá tener —de nuevo— a dos mexicanos en la F1, como ocurrió con Pérez y Esteban Gutiérrez.

“Es difícil, todavía falta mucho, pero definitivamente han demostrado que tienen la habilidad para estar ahí y que, si siguen, creo que en muy poco tiempo tendremos más mexicanos en la Fórmula Uno”, puntualizó Jourdain Jr. Alberto Vargas Valdivia

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