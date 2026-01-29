A 25 años de su estreno original, el mundo de J.R.R Tolkien regresa a cines este fin de semana.

La cadena Cinemex decidió reestrenar en versión extendida, desde este jueves, “El señor de los anillos: la comunidad del anillo” y, a partir del próximo día 5, las secuelas de “Las dos torres” y “El retorno del rey”.

Las tres cintas fueron un fenómeno en su momento y aún hoy, se encuentran dentro de los 85 títulos más taquilleros en la historia, sumando unos 3 mil millones de dólares recaudos, lo que significó devolver 10 billetes verdes por cada uno invertido en su producción.

Su regreso a cines encontrará un buen mercado, pues un cuarto de siglo (desde su lanzamiento) quiere decir que por lo menos dos generaciones no tuvieron oportunidad de verla en pantalla grande, pese a que hace dos años tuvo una pequeña corrida en la otra cadena grande exhibidora.

En esta ocasión Cinemex ha decidió poner al menos una copia en más de la mitad de sus complejos ubicados en la República Mexicana (en 169, de 287), lo que prácticamente la pone como fuerte contendiente ante otras cintas de reciente estéreo.

Aquí te decimos lo que tiene que saber para vivir de otra manera las proyecciones y, si fuiste de quienes la vieron en su corrida original, regreses por unos instantes a esa época.

La novela original fue publicada en 1964, enmarcada en el género fantástico. Se ubica en la Tercera Edad del Sol en la Tierra Media, un lugar habitado por seres humanos como los conocemos, pero también por seres de otro tipo como los hobbits, los elfos y los enanos, además de los temibles uruk. La primera vez que se supo masivamente de la novela fue en 1955, un año después de publicada la novela, cuando la BBC realizó un serial radiofónico. En 1978 se realizó una película animada, de la cual algunas escenas están disponibles en youtube. Las tres cintas fueron filmadas al mismo tiempo en Nueva Zelanda. El realizador Peter Jackson se las ingenió de esa manera para, independientemente de la repuesta del público, se tuvieran ya las historias. Esto abarató costos de producción, tener al elenco cautivo y contar el guion de manera lineal, sin tener que estar frotándose los dedos por si alguno de los actores tenía cambios físicos naturales por la edad. Aún así todo el proyecto duró ocho años, desde su preparación, hasta su estreno. La filmación total se dio entre octubre de 1999 y diciembre del 2000. Viggo Mortensen, quien da vida a Aragorn, se metió tanto en el personaje que varias veces dormía con la espada del personaje a un lado. Algo curioso es que, una vez que terminó de rodar la trilogía, el actor buscó a todas luces zafarse del personaje con otras cintas como “Una historia violenta”. Tampoco aceptaba ir a convenciones de comics o encuentros con fans, justo para evitar encasillamientos. Por cierto: el actor se lesionó un pie al dar una patada al casco de un Uruk. El equipo de arte trabajó por meses para hacer mil 800 pares de pies de hobbit, 48 mil piezas de armadura, 19 mil atuendos de la época, 500 arcos y 10 mil flechas. Para que el equipo de producción se imaginara las grandes batallas, se llegaron a utilizar hasta 40 mil soldados de juguete. La trilogía fue prácticamente la entrada del CGI al mundo del cine. A través del bipolar Gollum , la tecnología tuvo que avanzar a pasos agigantados. El actor Andy Serkis se sometió durante horas al MOCA (captura en movimiento) para que después los artistas replicaran cada uno de sus movimientos y expresiones en forma del personaje. La voz del también actor de “Como si tuviera 30” fue la cereza en el pastel. Aún hoy varios le piden que hable como Gollum y genera aplausos donde lo hace. Los accidentes también jugaron. Uno de ellos es ver al personaje de Gandalf golpeándose con una viga que no debía estar ahí, pero quedó tan bien visualmente, que Jackson decidió dejarla en el metraje final. Y Orlando Bloom, el elfo “Legolas”, se cayó de un caballo, por lo que tuvo que usar faja durante algunos días para evitar complicaciones. Como un símbolo de hermandad, la mayoría de actores se tatuó la palabra “nueve”, pero en tengwar, lengua inventada por Tolkien en la novela. Elijah Wood, el “Frodo” de la historia", decidió hacerlo, pero en inglés. Y John Rhys-Davis, interprete del enano, decidió no tatuarse nada. Christopher Lee, responsable de dar vida al mago “Saruman”, leía la novela original por lo menos una vez al año. El estaba convencido de que hubiera sido un buen “Gandalf”, pero a regañadientes aceptó el personaje antagónico, cariz que siempre discutió con Jackson, pues consideraba que realmente no era malo. Después del éxito de la trilogía, se decidió hacer algo igual con el pueblo Hobbit. Inicialmente serían dirigidas por el tapatío Guillermo del Toro, quien decidió salirse del proyecto ante retrasos y problemas económicos de la casa productora.

