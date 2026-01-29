En medio de un momento crítico para los migrantes en EU, marcado por redadas y expulsiones ordenadas por el gobierno de Donald Trump, Warner Bros. dio luz verde a una película sobre Speedy González, o Gonzales, como se le conoce en su idioma original.

El personaje es un ícono de Looney Tunes, surgido en animaciones de los años 50 y popularizado con Speedy Gonzales (1955), corto ganador del Oscar, donde burlaba al gato estadounidense Silvestre.

Él mismo, en 1999, fue retirado del canal de paga de Cartoon Network porque los directivos consideraron que tener un personaje de sombrero, camisa y pantalones blancos de manta y un paliacate rojo era un estereotipo étnico y podía haber quienes se sintieran afectados por la representación.

Silvestre, Lucas. Tranquilino y Rosita. Fotos: Jorge Gutiérrez y Warner Bros

Luego de tres años, tiempo en el cual varias organizaciones latinas se pronunciaron a favor del personaje, al que llamaron “ícono cultural”, volvió a ser programado.

Ahora, la cinta de Warner Bros. Pictures Animation estará comandada por el mexicano Jorge R. Gutiérrez, realizador de El libro de la vida y Maya y los tres.

“Sobre todo en el contexto tan duro que vive actualmente la comunidad migrante latina en EU, su ingenio y su capacidad para burlar al sistema cobran un significado todavía más potente. Creo que conecta muchísimo esa figura del héroe rebelde que se enfrenta a un sistema viejo; es algo que sentimos que llevamos en la sangre”, dice Gutiérrez a EL UNIVERSAL.

El desarrollo del proyecto comenzó hace un mes y Jorge adelanta que aparecerán varios personajes del universo de Speedy. Así que no sería sorpresivo que aparezcan su némesis Silvestre, su primo Tranquilino (conocido también como el Lento Rodríguez) y, por supuesto, su novia Rosita.

“A Speedy le tengo mucho cariño desde chamaco, lo descubrí en los 80 en el Canal 5 y siempre fue mi personaje de Looney Tunes preferido. Era un ratoncito mexicano que le ganaba a un gato gringo malo, ¿cómo no amarlo?”

Identidad cultural

El roedor es una creación de Friz Freleng y Hawley Pratt, cuya primera aparición se dio en un cortometraje de 1953 titulado “Cat-tails for two” portando un gran diente de oro y una camiseta roja. Dos años después apareció con la imagen que hoy todos conocen.

“Yo veo a Speedy como a Black Panther: un personaje que se creó hace muchos años por gente que no era de su cultura y que luego se reinventó de manera auténtica por Ryan Coogler. Ese es mi plan: reinterpretar a Speedy como algo clásico, pero también muy de hoy”, subraya Jorge Gutiérrez.

“En el Hollywood de hoy, el público está pidiendo una identidad cultural mucho más honesta detrás de las cámaras o, en mi caso, detrás de los dibujos”, abunda de buen humor.

En 2016, Eugenio Derbez dijo que estaba considerado para ser la voz de Speedy en una película que se estaba planeando. Hoy, el entrevistado dice que el casting está aún lejos de realizarse. Por lo pronto sigue trabajando en la historia y al pendiente de la venta de Warner.

“Habrá que ver quién adquiere Warner Brothers, porque eso sin duda influirá en el proceso. Lo que sí puedo garantizar es que voy a dejar todo en el ring para hacer una película de Speedy única. Quiero que el público ría, llore y aplauda a mi ratón preferido”, concluye el creativo emocionado.

Gutiérrez debutó en cine con la animada El libro de la vida (2014), gracias a la producción de Guillermo del Toro, quien tiene como una de sus metas apoyar a óperas primistas, con la condición de que éstos, a su vez, respalden a nuevos valores.