La nueva serie animada "Los Colorado", producida por Roberto Gómez Fernández, apuesta por recuperar la bondad en un momento en el que, considera, los valores universales se ven menos.

Para lograrlo, el hijo de Chespirito optó por llevar a "El Chapulín Colorado" al terreno de la vida familiar, desde una mirada cotidiana y contemporánea.

Y no sólo sumó nuevos personajes en torno al superhéroe, como su esposa y su madre, sino que incorporó referencias actuales, entre ellas figuras del deporte como el futbolista Kylian Mbappé.

“Lo importante fue ir más allá de un simple guiño a un futbolista famoso”, aclara Gómez Fernández.

“Lo verdaderamente relevante era que se tratara de un gran personaje del deporte y que eso tuviera sustento. Es algo muy parecido a lo que hacía mi padre: construir valores universales”.

En "Los Colorado", "El Chapulín Colorado" se mueve ahora entre la rutina familiar del hogar y la responsabilidad de mantener el orden en Ciudad Caótica.

Alianza creativa

La producción, disponible en HBO Max, estuvo también a cargo de Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, creadores de Huevo Cartoon.

“(Trabajar con ellos) fue combinación perfecta: su conocimiento en animación, su extraordinario sentido del humor y su capacidad para contar historias derivó en algo muy especial. El resultado es maravilloso”, considera Gómez Fernández en conferencia virtual.

Para el productor era fundamental que, además de preservar los valores de los emblemáticos personajes creados por su padre, estos pudieran mostrarse en nuevas circunstancias narrativas.

“No te encuentras con otro personaje, pero sí con otra situación. Es más divertido porque no sólo tiene que lidiar con el Tripaseca y el Cuajinais (villanos clásicos), sino que además va a ver jugar futbol a su hijo”, explica.

La primera temporada consta de 10 episodios de unos 20 minutos cada uno y ya cuenta con una segunda confirmada.