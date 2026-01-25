Más Información

Todo superhéroe tiene una vida alterna que le ayuda a pasar desapercibido entre la gente que tiene a su alrededor, para ejemplo, Superman, Batman y Spider-Man. Pero había uno que nadie sabía que sucedía con él cuando no luchaba contra los villanos: El Chapulín Colorado.

Fueron los hermanos Rodolfo y Gabriel Riva Palacio, fundadores de Huevocartoon Producciones, quienes se dieron a la tarea de responder a esa pregunta cuando Roberto Goméz Fernández, hijo de Chespirito, creador de este personaje; les dio el voto de confianza para hacer una nueva serie animada.

“La premisa de la cual partimos fue: ¿de dónde viene el Chapulín Colorado cuando lo llaman? ¿Tiene pareja? ¿Hijos? ¿Trabaja en algo? Esto nos llevó a crearle una familia, a ponerlo en una etapa más avanzada en la vida, pero manteniendo la esencia del personaje”, explicó Rodolfo sobre esta serie, ya disponible por HBO Max y Cartoon Network.

En 2015 ya se había hecho una serie animada con este personaje, la cual estuvo a cargo del Ánima Estudios, es por eso que para los productores era importante hacer una diferencia no sólo en la historia y el concepto visual, también en la forma en que se contaba: que fuera una narrativa más vertiginosa como a la que está acostumbrada la gente gracias a las redes sociales.

“Repetamos la historia original pero tomamos todo el dinamismo de las caricaturas actuales que ven los jóvenes, no puedes dejarlos descansar un segundo; en la serie es chiste tras chiste, se va de un corte a otro, es un ritmo del cual no te puedes desenganchar porque pierdes a la audiencia”, señaló Gabriel.

Rodolfo explicó que también se tocan temáticas como los roles en la pareja y la preocupación de un padre por estar presente en la vida de sus hijos, etcétera, lo que le dio más actualidad y frescura al proyecto.

“Quisimos que mostrara a una familia que al verla la gente pensara: ‘ojalá así fuera mi esposa, mis hijos’, que fuera una inspiración, pero con el toque cómico de una abuela que diga: ‘ay no sean payasos’, dentro de una dinámica donde todos funcionan como equipo y respetan el lugar de cada uno”, indicó Gabriel.

