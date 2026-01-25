Más Información

El concierto de Harry Styles y los lentes oscuros de Macron, en los memes de la semana

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Del año dorado al Anschluss trumpiano

La barba de mi padre me da alergia, un cuento de Antolina Ortiz Moore

Nogales-Tucson: donde todo parece tan normal y a la vez no lo es

En los últimos seis años, "" se ha consolidado como uno de los animes más populares a nivel mundial. Además de su impactante animación y narrativa, la destaca por su poderosa música orquestal, capaz de crear una atmósfera única y emotiva.

Ahora, los seguidores de la saga podrán disfrutar de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto”, una experiencia especial que llegará por primera vez a la Ciudad de México. En este espectáculo, escenas clave del anime se proyectarán en pantalla gigante, acompañadas por una.

Detalles del concierto de "Demon Slayer"

El concierto se llevará a cabo el próximo 24 de febrero en el, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los boletos tienen precios que van desde 380 hasta 2 mil pesos, dependiendo de la zona elegida, a través de Ticketmaster. El evento promete sumergir a los asistentes en la era Taisho, reviviendo los momentos más memorables del anime junto a la Orquesta Sinfónica de Minería.

¿De qué trata "Demon Slayer"?

Basada en el , la historia sigue a , un joven que se gana la vida vendiendo carbón. Su vida cambia radicalmente cuando, al regresar a casa, descubre que su familia ha sido masacrada por demonios, y que su hermana Nezuko es la única sobreviviente, aunque convertida en uno de ellos.

Decidido a salvarla, Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para encontrar una cura y enfrentar a Muzan Kibutsuji, el responsable de la tragedia, mientras protege a otras personas en su camino y descubriendo sus orígenes en el camino

Actualmente, el anime cuenta con cuatro temporadas, además de la película “Demon Slayer: Castillo Infinito”, considerada una de las cintas de anime más taquilleras de todos los tiempos, con una recaudación superior a 722 millones de dólares, de acuerdo con Box Office Mojo.

Dónde ver: Crunchyroll y Netflix

