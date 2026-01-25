En los últimos seis años, "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" se ha consolidado como uno de los animes más populares a nivel mundial. Además de su impactante animación y narrativa, la serie destaca por su poderosa música orquestal, capaz de crear una atmósfera única y emotiva.

Ahora, los seguidores de la saga podrán disfrutar de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto”, una experiencia especial que llegará por primera vez a la Ciudad de México. En este espectáculo, escenas clave del anime se proyectarán en pantalla gigante, acompañadas por una orquesta en vivo.

Detalles del concierto de "Demon Slayer"

El concierto se llevará a cabo el próximo 24 de febrero en el Auditorio Nacional, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los boletos tienen precios que van desde 380 hasta 2 mil pesos, dependiendo de la zona elegida, a través de Ticketmaster. El evento promete sumergir a los asistentes en la era Taisho, reviviendo los momentos más memorables del anime junto a la Orquesta Sinfónica de Minería.

¿De qué trata "Demon Slayer"?

Basada en el manga de Koyoharu Gotouge, la historia sigue a Tanjiro Kamado, un joven que se gana la vida vendiendo carbón. Su vida cambia radicalmente cuando, al regresar a casa, descubre que su familia ha sido masacrada por demonios, y que su hermana Nezuko es la única sobreviviente, aunque convertida en uno de ellos.

Decidido a salvarla, Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para encontrar una cura y enfrentar a Muzan Kibutsuji, el responsable de la tragedia, mientras protege a otras personas en su camino y descubriendo sus orígenes en el camino

Actualmente, el anime cuenta con cuatro temporadas, además de la película “Demon Slayer: Castillo Infinito”, considerada una de las cintas de anime más taquilleras de todos los tiempos, con una recaudación superior a 722 millones de dólares, de acuerdo con Box Office Mojo.

Dónde ver: Crunchyroll y Netflix

