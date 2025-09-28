Más Información

Frida se apropia de la ciudad

Planeta No y Ramona hacen un drama transfroterizo en su nuevo single: entrevista con Gonzalo García

Cien años del accidente de Frida Kahlo

El paracetamol y Petro son los nuevos enemigos del gobierno de EU, y “ghostean” a fans de Ghost: memes de la semana

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

El nebuloso mundo de la certificación de obras artísticas

Finalmente, “” se transmitirá a través de la televisión abierta en México. Los seguidores del anime que no han tenido la oportunidad de verlo podrán disfrutarlo sin pagar suscripción a plataformas digitales, lo que abre la puerta a miles de nuevos fans.

En diferentes países, la serie ha sido un fenómeno cultural y es considerado uno de los animes más populares de la última década. El número de seguidores de esta historia se ha triplicado en los últimos años, consolidando a la obra de Koyoharu Gotouge como un éxito mundial.

¿Dónde ver“Demon Slayer” en televisión abierta?


Durante la convención Animole 2025, realizada en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (WTC), Aniplex reveló que el anime llegará al Canal 5.

Por primera vez, “Demon Slayer” se podrá ver sin necesidad de contratar Netflix o Crunchyroll, que hasta ahora eran las únicas plataformas para seguir la historia en México.

Iván Bastidas (voz de Tanjiro), Marc Winslow (director de doblaje), y José Antonio Toledaño (voz de Aakaza), en la premier de Demon Slayer

¿Cuándo y a qué hora ver “Demon Slayer” en Canal 5?


El anime se estrenará el próximo 6 de octubre a las 9:00 de la noche por Canal 5. Los fans podrán revivir la aventura de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke, quienes enfrentan a los temibles demonios.

Aunque el horario nocturno implicará desvelarse, el proyecto promete conquistar de nuevo al público, tal como lo hizo desde su estreno original en Japón en 2019. Actualmente, “Demon Slayer” cuenta con cinco temporadas y continúa expandiendo su popularidad.

¿De qué trata el anime?

La historia sigue a Tanjiro Kamado, un joven vendedor de carbón que vive en las montañas. Tras el asesinato de su familia por demonios, descubre que su hermana Nezuko sobrevivió, pero convertida en uno de ellos.

Con ayuda del Pilar del Agua, Giyu Tomioka, y el entrenamiento de Sakonji Urokodaki, Tanjiro se convierte en cazador de demonios. Su misión es encontrar una cura para Nezuko mientras enfrenta a poderosos enemigos y busca derrotar a Muzan Kibutsuji, el rey demonio.

"" llegará a canal 5 el próximo lunes de 6 de octubre como parte de su programación habitual y se perfila como uno de los animes más populares de la temporada en la televisión mexicana.

