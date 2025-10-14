La esperada película “Demon Slayer: Castillo Infinito” ya se estrenó en cines alrededor del mundo y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados del año, destacando por su impresionante animación y emotiva historia.

Sin embargo, el enorme interés de los fanáticos ha sido aprovechado por ciberdelincuentes, quienes están usando el nombre del anime para atraer víctimas con supuestos sitios que prometen ver la cinta gratis, sin pagar boleto.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad de Kapersky, los atacantes crean sitios web falsos que afirman ofrecer acceso gratuito a la nueva película. Cuando los usuarios intentan reproducir el video, se les solicita registrarse para “obtener acceso” al contenido.

Durante ese proceso, los estafadores piden información personal como correo electrónico, número de teléfono o incluso datos bancarios, lo que puede derivar en robo de credenciales o fraudes financieros.

Lee también Cosas que debes saber para ir a ver "Demon Slayer: Castillo Infinito", la película más esperada de la saga

“Este tipo de campañas no buscan solo robar credenciales o datos financieros, sino también construir bases de información que luego se reutilizan en ataques más dirigidos.”, comentó Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Para proteger tus datos personales y tu dinero, Kaspersky recomienda seguir estas medidas básicas de seguridad:

Verifica la autenticidad de los sitios web antes de ingresar información personal y utiliza únicamente páginas oficiales para ver o descargar películas.

antes de ingresar información personal y utiliza únicamente páginas oficiales para ver o descargar películas. Elige plataformas de streaming oficiales , como Crunchyroll o Netflix, que cuentan con licencias y sistemas de seguridad certificados.

, como Crunchyroll o Netflix, que cuentan con licencias y sistemas de seguridad certificados. Usa una solución de seguridad confiable que detecte archivos maliciosos y bloquee enlaces de phishing.

que detecte archivos maliciosos y bloquee enlaces de phishing. Habilita la autenticación multifactor y monitorea tus cuentas bancarias o de streaming para detectar cualquier actividad sospechosa.

¿Dónde ver “Demon Slayer: Castillo Infinito” de forma segura?

Por ahora, la película solo puede verse en salas de cine. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha oficial para su llegada a plataformas de streaming.

“Demon Slayer: Castillo Infinito” ha recaudado más de 648 mil 477 pesos en taquilla, consolidándose como uno de los éxitos recientes del anime.

Lee también Recomendaciones que deberías seguir si vas al estreno de “Demon Slayer: Castillo Infinito”

Para evitar fraudes, recuerda siempre consultar los canales oficiales de distribución y no confiar en enlaces que prometan ver la película gratis.