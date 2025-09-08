Después de un año de espera, este jueves 11 de septiembre por fin se estrena la película “Demon Slayer: Castillo Infinito”, donde Tanjiro y sus amigos tendrán que enfrentarse a las Lunas Crecientes y derrotar a Muzan, el rey de los demonios.

Si vas a asistir, ten en cuenta algunas recomendaciones para no perderte ningún detalle de esta experiencia cinematográfica que, para muchos fans del anime, es el estreno más esperado del año.

¿Qué recomendaciones seguir para ver “Demon Slayer: Castillo Infinito”?

Ten paciencia para ver el filme de “Demon Slayer”

Últimamente los fans de la animación están acostumbrados a películas de máximo 1 hora con 50 minutos. En esta ocasión, “Demon Slayer: Castillo Infinito” se convierte en la película más larga de la saga, con una duración de 2 horas 35 minutos, por lo que deberás ir preparado.

El filme incluye múltiples batallas animadas y explora la historia de uno de los villanos desde sus orígenes hasta su transformación en demonio, lo que justifica su extensión en la gran pantalla.

Llevar pañuelos o servilletas

Por primera vez veremos la batalla entre Shinobu Kocho, el “Pilar del Insecto”, y Doma, la segunda Luna Creciente, mostrando la astucia de la cazadora, así como su historia con su hermana fallecida, que se había presentado en el anime.

Además, la historia profundizará en el pasado de Tanjiro y su familia, y revelará cómo Zenitsu inició su entrenamiento junto a su “abuelito”. Esta combinación de acción y momentos emotivos seguramente provocará lágrimas entre los más sensibles.

Iván Bastidas (voz de Tanjiro), Marc Winslow (director de doblaje), y José Antonio Toledaño (voz de Aakaza), en la premier de Demon Slayer

Expresa tus emociones en la sala de cine

Ir al cine no solo significa sentarse a ver una película; en “Demon Slayer: Castillo Infinito” los fans y sus emociones forman parte de la experiencia.

Habrá gritos, risas, lágrimas y hasta groserías en contra de los demonios. Las reacciones colectivas hacen de la función algo único que resonará en toda la sala.

¿Qué ver antes de ir a la película de “Demon Slayer”?

Si no conoces “Demon Slayer” y planeas ver la película, lo recomendable es familiarizarse con el anime. La cinta inicia justo después del “Arco del entrenamiento de los pilares”, donde los cazadores de demonios son enviados a otra dimensión llena de enemigos.

"Demon Slayer" ha sido uno de los mangas más vendidos en la historia y el anime ha tenido mucho éxito. Foto: Crunchyroll

Por ello, es importante haber visto las cuatro temporadas del anime, ya que aparecen personajes e historias que marcaron la vida de Tanjiro, Akaza y Tomioka.