La última vez que Jesús Guzmán vio a Roberto Gómez Bolaños fue en 2008. “Chespirito” estaba por subirse a la camioneta que lo esperaba en una calle de la Ciudad de México, pero antes de hacerlo se volteó hacía él, lo abrazó y le lanzó una frase: “te encargo mucho mi voz”.

16 años después, Guzmán sigue con la encomienda, porque luego de ser la voz oficial de El Chavo del 8 y El Chapulin Colorado en las series animadas, ahora tiene la misión de prestar sus cuerdas vocales al héroe del chipote chillón en “Los Colorado”, cuyo primer episodio estrena este jueves en HBO Max.

La serie animada, detrás de la cual se encuentra Huevocartoon, mostrará al Chapulín con familia, esposa y dos hijos, a la vez de combatir a los villanos de antaño como el Tripaseca y el Rascabuche.

“Ahora se le oirá como nunca se le ha escuchado, porque la serie es más dinámica (que la original), sale volando, rebota, explota y grita mucho. Lo vamos a ver con familia que no conocíamos, vamos a ver un poco de dónde viene, es un papá amoroso, luchón por la justicia y quien, después de las batallas, regresa a casa y come tacos de panza”, adelanta Guzmán.

En esta nueva producción el Chapulín interactuará lo mismo con cavernícolas, que piratas y seres intergalácticos.

Para "Los Colorado", Guzmán fue invitado directamente por los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, directores y co productores de la serie.

“Ahora es el humor de Roberto Gómez Bolaños con el de estos dos locos y le dieron un levantón. Hay tecnología actual en la serie, como que sus hijos tienen celulares, hay algo de multiversos, pero sigue teniendo el tono blanco y familiar, él sigue siendo algo torpe, el que dice síganme los buenos y tergiversando los refranes”, abunda.

Su entrada al universo de Chespirito se dio en 2006 cuando se realizó un gran casting internacional para encontrar la voz del Chavo. Lo invitaron a hacerlo porque sabían que hacía voces, pero no le comunicaron para qué personaje era.

“Ni siquiera tuve la responsabilidad de ponerme a escucharlos (en la serie original) y cuando me dijeron que hiciera la del Chavo me salió de memoria y me quedó. Después fue el propio Roberto Gómez Bolaños el que dijo que voz quería y fue la mía. Después buscó la manera de que nos conociéramos y me dijo que se iba contento, que me encargaba su voz”, recuerda Guzmán.

“Cuando se hizo el casting para la serie anterior de El Chapulín Colorado todos daban por hecho que yo sería, pero no, porque yo decía que no es lo mismo, por ejemplo, hablar como Chabelo que luego hacer la voz de Xavier López. Aquí era hacer más la voz como Roberto. Y volví a hacer el casting y me volví a quedar”, narra.

"Los Colorado" está conformada por 10 episodios de 22 minutos de duración, los cuales irán saliendo uno por semana en HBO Max; también se podrán ver en Cartoon Network. Se trata de una producción de THR3 Media y Huevocartoon para Warner Bros. Discovery. Ahora mismo se está acabando una segunda temporada.

