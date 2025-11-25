Más Información

Tras el éxito de la serie "", HBO Max se prepara para llevar el legado de Roberto Gómez Bolaños a un nuevo nivel.

En 2026, los universos de "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado" regresarán a la pantalla con producciones que buscan conectar tanto con quienes crecieron con estos clásicos como con nuevas generaciones.

La primera de estas apuestas es "Don Ramón", una comedia live-action centrada en el entrañable personaje interpretado por Ramón Valdés.

El entrañable personaje que hiciera famoso Ramón Valdés regresará a la pantalla. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.
El entrañable personaje que hiciera famoso Ramón Valdés regresará a la pantalla. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.

De acuerdo con Mariano César, vicepresidente sénior de contenidos para HBO Max Latinoamérica, la intención es explorar el humor de Don Ramón desde una perspectiva más juvenil y contemporánea.

“Era uno de los personajes más únicos y divertidos del universo de El Chavo. Ahora queremos mostrar su humor desde un enfoque para adultos jóvenes”, explicó durante el up front que se llevó esta tarde.

El proyecto todavía se encuentra en fase inicial. La plataforma está en conversaciones con posibles guionistas y volverá a trabajar con THR3 Media Group, compañía que participó en la bioserie de Chespirito.

Por su parte, el superhéroe de las "antenitas de vinil" regresará en formato animado gracias "Los Colorado", prevista para inicios del próximo año.

Esta versión moderna del héroe mexicano incorporará nuevos villanos y presentará una dinámica familiar inédita: se le verá acompañado de su pareja y dos hijos, ampliando su universo más allá del personaje solitario que muchos recuerdan.

Francisco Herrera, artista de Huevocartoon, compartió en Instagram la primera imagen oficial de la serie. En ella aparece un Chapulín con look renovado, su escudo en forma de corazón y el inseparable Chipote Chillón.

La producción, a cargo de Huevocartoon, Grupo Chespirito y Thr3 Studios, contará con 20 episodios de 24 minutos cada uno y estará dirigida a niños y preadolescentes. En el tráiler ya se revelaron villanos como Tripaseca, Alma Negra y el Dr. Cerebrok.

Aunque El Chapulín Colorado ya tuvo una adaptación animada en 2015, esta nueva versión busca expandir por completo el imaginario de Chespirito para un público digital y global.

