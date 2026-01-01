La espera terminó y luego de saber de cierta manera la vida de Roberto Gómez Bolaños en la serie “Chespirito: si querer queriendo”, que causó sensación este año, ahora le toca a "El Chapulín Colorado" regresar a la pantalla chica, pero en versión recargada.

El héroe que es más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga y con su escudo en forma de corazón, lo hará acompañado de una familia y, con sus armas conocidas como El Chipote Chillón, hará frente a los villanos.

“Los Colorado”, cuyo primer episodio se estrena este jueves por HBO Max, es una serie animada conformado por 10 capítulos de los cuales te damos algunos de los puntos para que la disfrutes de otra manera.

Es una producción para Warner Bros. Discovery.

EL ORIGEN: Su verdadero nombre es Chapulín Colorado Lane, hijo de Pantaleón Colorado y Roto y una mujer que se apellidaba Lane. El nombre de Chapulín es en honor de su padrino, que era entomólogo, estudioso de los insectos. Su primera aparición en tv fue en formato de squetche en 1970 y tuvo su propio programa entre 1973 y 1979.

EL PASADO: Los episodios de “Los Colorado” son completamente inéditos, aunque aparecerán personajes de la serie de acción viva como “El Rascabuche” y “El Tripaseca” que en vida interpretó Ramón Valdés. La anterior serie animada de “El Chapulín Colorado” era la adaptación de los capítulos originales.

LO INSÓLITO: El héroe de las Antenitas de Vinil vive en Ciudad Cáotica y aparecerá con familia: una esposa, de la que está terriblemente enamorado y dos hijos. Así que lo coqueto que era en la serie setentera ha quedado atrás.

LA VOZ: Jesús Guzmán, quien desde el 2006 tomó la voz de la series animadas El Chavo del 8 y después de El Chapulín Colorado, se encuentra en esta nueva aventura visual. También está Verónica Bravo (“Teniente Harina vs El Cancelador”) dando sus cuerdas vocales a la esposa.

LA EXPERIENCIA: Huevocartoon, la empresa de animación creadora de la saga de los huevos, está detrás del concepto que inició trabajos en 2022. Junto con THR# Studios y Grupo Chespirito se decidió darle un giro más dinámico a la serie, justo para adecuarlo a los nuevos tiempos, por ejemplo, además de la familia, habrá escenas donde el héroe “volará” en las peleas, pero también le irá mal. Seguirá diciendo mal los refranes, pero de una manera más ágil a lo ya conocido.

LO TRADICIONAL: El chipote chillón, las pastillas de chiquitolina, la chicharra paralizadora seguirán siendo las armas de batalla del protagonista que no dejará de sentir miedo cada que se enfrenta a una situación quizá no tan peligrosa.

LA PROGRAMACIÓN: Los episodios de 22 minutos de duración tendrá salida en HBO a razón de uno por semana, así que será a mediados de marzo cuando acabe esta primera temporada. También estará disponible, en su momento, Cartoon Network. La segunda temporada ya está en producción.

