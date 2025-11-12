Más Información

Justo cuatro meses después del lanzamiento del episodio final de la serie “”, verá la luz el documental de Florinda Meza donde hablará de su relación con el comediante y su propia vida.

El largometraje dirigido por Javier Domz, como ha informado anteriormente EL UNIVERSAL, recreará en algunos clips a Gómez Bolaños, vía Inteligencia Artificial, además de tener fotos inéditas, videos del matrimonio de ambos, giras teatrales y la aventura que significó la obra “11 y 12”.

Javier Domz dirige Atrévete a vivir, sobre la actriz. Foto: Instagram
Javier Domz dirige Atrévete a vivir, sobre la actriz. Foto: Instagram

No será, ha asegurado el realizador, una respuesta a la serie de HBO-Max donde no aparece Meza, pero sí una mujer con sus características que hace que “Chespirito” deje a su familia y además generaba caos en la producción.

Esto hizo que fuera atacada en redes sociales, en donde también se pidió quitar la estatua con su figura en Juchipila, Zacatecas, lo que finalmente no ocurrió.

En “Atrévete a vivir: Florinda Meza”, título del documental, se verán cosas inéditas de Meza

“Nos contó (la actriz) cómo era los días de grabación, los secretos para mantener la pasión (de la pareja) por tantos años, que fue lo que perdió al irse Roberto, cómo vive sus días sin su amor de vida. En el documental dice por ejemplo, que ella co escribió muchos capítulos de Chespirito y nunca se le dio crédito”, destacó en su momento Domz.

¿Cuándo se podrá ver la versión de la actriz y productora?. Pues ya todo está listo para que el próximo día 25 de noviembre, por Prime Video, salga por fin a la luz.

“Atrévete a vivir: Florinda Meza” es una producción que tuvo su origen en 2020, cuando Domz se acercó a Meza para platicarle del proyecto, el cual aceptó.

Cuando ya se tenía mucho avanzado, se supo de la producción de la bioserie y entonces el director decidió regrabar a finales del año pasado.

Inicialmente se pensaba lanzarlo en septiembre, pero en este tiempo se lograron sumar testimonios de actores como Juan Antonio Edwards, Francisco Gattorno, Oscar Bonfiglio, Alejandra Ávalo y Aylin Mujica. “” dura poco más de una hora.

