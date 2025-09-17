17 de septiembre es un día de memoria y cariño para la familia de Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”, ya que se celebra el cumpleaños de Graciela Fernández, su primera esposa.

Graciela, quien falleció el 26 de agosto de 2013 por causas no reveladas, vivió alejada de los reflectores, centrada en cuidar a su familia. Sus hijos se han encargado de compartir quién era, mostrando la figura detrás del personaje público de su padre y el papel clave que tuvo en los primeros pasos de Bolaños en la industria.

Precisamente, su hija Paulina Gómez, productora y guionista de "Chespirito: sin querer queriendo", celebró la vida de su madre con una emotiva publicación en Instagram.

Compartió un video en el que se escuchan las “Mañanitas” y se suceden varios clips: Graciela relajándose frente a una alberca, momentos en un comedor junto a Roberto Gómez Bolaños y escenas de su boda, siempre acompañadas de su sonrisa.

Paulina agregó el mensaje: “¡Tu sonrisa sigue apareciendo! Un día como hoy nacieron todas las flores. TE AMO, SIEMPRE”, expresando su deseo de poder abrazar nuevamente a su madre.

Graciela Fernández junto a Roberto Gómez Bolaños. Foto: Instagram oficial.

La productora no fue la única en rendir homenaje. Teresa, otra de las hijas, compartió una foto de su infancia junto a su madre jugando en un jardín: "Gracias por ayudarme siempre acompañar mis juegos" escribió.

Entre los comentarios también se sumaron otras felicitaciones, como las de Andrea Noli, quien interpretó a la “Bruja del 71” en la serie biográfica de Bolaños.

Teresa, hija de Graciela y Roberto Gómez. Foto: Instagram oficial de Teresa.

¿Cuántos hijos tuvieron Roberto y Graciela Fernández?

Graciela y Roberto estuvieron casados durante 23 años. Se conocieron en una fiesta con amigos en común y se casaron en 1968. Durante ese tiempo, tuvieron seis hijos: Graciela Emilia, Cecilia del Sagrado Corazón, Teresita del Niño Jesús, Marcela, Roberto Gómez Fernández y Paulina. Mientras Graciela se volcaba a la crianza, Roberto buscaba consolidar su carrera en la actuación y la comedia.

La fama también trajo complicaciones. Las infidelidades de Bolaños, en particular su relación con Florinda Meza, marcaron el fin del matrimonio. Graciela habló sobre ese período años después, reconociendo que fue un momento doloroso. Sus hijos recuerdan la dinámica familiar como cercana y afectuosa, aunque también percibieron los cambios en la relación de sus padres.

