Florinda Meza asegura que Roberto Gómez Bolaños sufriría mucho de estar vivo y ver lo que se mostró en su bioserie “Sin querer queriendo”, la cual califica como una mentira total; molesta y preocupada señaló que dicha serie muestra puras mentiras sobre la vida profesional y personal de quien fuera su compañero de vida durante casi 40 años.

Meza enfatiza que la serie le hizo un daño grande al recuerdo y a la imagen de Roberto, además de haber dañado a imagen de ella, quien dijo, entrevista con el programa "De Primera Mano", que si no ha demandad es porque no es su deseo.

“Nada de lo que aparece en la serie es real. Toda la serie es una mentira”, dijo tajante, y lamentó que la gente hable si no está en los zapatos de las otras personas, pues también calificó como lamentable el hate generado por entrevistas fuera de contexto.

Señaló que la serie provocó que sacaran entrevistas antiguas y que las descontextualizaran; pues señaló, la gente no sabe el antes ni el después de dicha entrevista, o que a ella le generó múltiples ataques en redes.

Se sinceró al decir que cuando eres joven se contesta con toda sinceridad sin imaginar que años después se va a destruir la vida con ello, eso es ruín e ilegal, dijo.

"La serie es un delito documentado, una agresión", fue como calificó la actriz lo que hicieron los creadores de "Sin querer queriendo", un proyecto en el que estuvieron detrás los seis hijos de Chespirito, con quien dice Florinda no ha hablado.

Florinda Meza lamenta el daño generado a los fans de Chespirito

Florinda Meza, de 76 años, insistió que todo lo que se muestra en la serie "Sin querer queriendo" es una mentira, y que Roberto no es la frivolidad que plantearon.

La serie, que no deja bien parada a Florinda, muestra el romance que surgió entre Meza y Gómez Bolaños cuando éste aún estaba casado con Graciela Fernández, a quien Florinda elogió:

“Graciela fue una buena mujer y Roberto y Graciela tuvieron problemas en su matrimonio y fue mucho antes de que yo llegara; eran otros tiempos, la gente mantenía las formas”, expresó.

Reiteró que Roberto nunca desprotegió a sus hijos ni dejó de verlos, al contrario, los incluyó en la vida de ella, quien estaba llena de amor para dar; dijo tajante que Roberto es el amor de su vida y que lo aceptó sin haberse divorciado, así como aceptó el no poder tener hijos con él.

La actriz, quien inmortalizó a Doña Florinda, en "El Chavo del 8", señaló el enorme daño que la bioserie "Sin querer queriendo" le ha hecho a los fans de Chespirito, pues lo que promovió con su contenido fueron sentimientos de rencor, de venganza, e incluso de odio que dañaron los recuerdos de los fans.

Lamentó que se haya lucrado de una forma sucia, y adelantó que en octubre saldrá a la luz una serie sobre su trayectoria y su vida personal, un proyecto que asegura, no estuvo pensado como respuesta a la serie "Sin querer queriendo", aunque sí, dijo, se trata de algo "bello".

