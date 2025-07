A unas horas de que se conozca el último capítulo de la serie "Chespirito: sin querer queriendo", se siguen revelando declaraciones y videos del pasado que revelan cómo empezó el romance entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza, después de que en el capítulo siete se mostrara cómo Graciela Fernández llora amargamente en Acapulco tras constatar la infidelidad de su entonces esposo con Florinda.

Según Florinda, la serie muestra momentos imprecisos y algunos hasta mentirosos, aunque lo que sí fue real es que la relación entre ellos se dio cuando Chespirito aún estaba casado con Graciela, y en efecto ocurrió durante un viaje a Chile, en el bar de un hotel, el beso fue una provocación, respondió a la confesión de Gómez Bolaños de que se sentía solo y le daban ganas "de besar a alguien", ese alguien fue Florinda.

Florinda Meza cuenta cómo fue el primer beso con Chespirito

Florinda le contó al periodista Gustavo Adolfo Infante que cuando ocurrió el primer beso entre ella y Roberto Gómez Bolaños, ella estaba enojada porque él ya la había dejado de cortejar.

Bolaños le había dicho que tenía una gran esposa (Graciela Fernández) pero que no sabía cómo se había ido abriendo una brecha entre ellos, y aunque recordaba que se había casado enamorado, no sabía qué había pasado, que sentía un gran vacío y que por eso a veces andaba con otras porque a veces sentía soledad, una rara inquietud que quisiera "besar a alguien", narró Florinda.

Entonces, ella le dijo: "si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mi?", confesó, y admitió:

"Fíjate tú qué mal, para mis tiempos eso era mucho".

Florinda Meza ha declarado en varias ocasiones que Chespirito la cortejó durante cinco años, hasta que le dio el "sí", pues ella no quería ser "una más", sino la única mujer de Roberto Gómez Bolaños.

El beso entre ellos ocurrió, y fue un beso que lo cambió todo, no fue un beso de piquito, sino un beso loco, apasionado.

"Me besó, fue un beso de verdad y duradero, estábamos en un bar, en el hotel, en Santiago de Chile y fue un beso hermoso, duradero e inolvidable", admitió.

Después de eso fue cuando Florinda le puso las condiciones a Chespirito para que pudieran ser pareja, tales como: que ella quería ser "la mujer".

Entonces Roberto le respondió:

"Pero no me puedo divorciar, podríamos tener relaciones e intentaré la separación pero no es fácil que me den el divorcio".

En ese momento lo que verdaderamente le importaba a Florinda Meza es dejar en claro que quería ser ella la única mujer en la vida de Chespirito.

"Lo que sí me importaba a mí era lo crucial, era no quiero ser una mujer, quiero ser la mujer, la única".

Florinda Meza dijo con nostalgia que a partir de entonces en cada aniversario se decían esa frase que se pronunció la primera vez que se besaron:

"Si quieres besar a alguien bésame a mi".

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños sí se casaron después de estar más de 20 años juntos, su boda fue el 19 de noviembre de 2004; Chespirito murió en 2014, un años después que su exesposa Grciela Fernández, con quien tuvo seis hijos.

