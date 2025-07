Florinda Meza no demandará a los hijos de Roberto Gómez Bolaños por la serie "Chespirito: sin querer queriendo", aunque a través de un comunicado especificó que no sabe lo que hará en un futuro, la actriz lamentó que además de que en dicha serie la muestran con una imagen falsa, ni siquiera han respetado su derecho a no declarar nada al respecto.

"No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro. Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas", se lee.

Florinda, quien fue la segunda esposa de Chespirito, condenó que a consecuencia de lo que se ha mostrado en la serie, se han desempolvado viejas entrevistas que se se han sacado de contexto y se han utilizado en su contra.

"Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta".

Meza enfatizó que se debe al público pero que su nombre, su imagen y su vida le pertenecen a ella, y puntualizó que si tiene algo que informar se sabrá por ella.

"Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí".

Lo que sí hará Florinda Meza

Florinda Meza protagonizará un documental sobre su vida llamado "Atrévete a vivir", no es una respuesta a "Chespirito: sin querer queriendo", pues habla mostrará la infancia de la actriz, el maltrato que sufrió, su llegada a Televisa, y por supuesto su romance con Gómez Bolaños y el duelo que vivió tras la su muerte.

El tráiler de este documental ya se dio a conocer.

