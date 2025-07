Víctor Hugo Yáñez Piña, creador de la estatua de Florinda Meza, expuesta en Juchipila, Zacatecas, lamenta la actitud de personas que, en redes sociales, han convocado a una reunión a realizarse el jueves próximo en el jardín principal del municipio, con objetivo de tumbar la figura.

La reacción de la gente se da en el marco de la transmisión de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, producción que muestra a una mujer, símil de Meza, sosteniendo un romance con Roberto Gómez Bolaños, mientras ella estaba por contraer matrimonio y él se encontraba casado y con seis hijos.

La estatua fue hecha a petición de autoridades municipales y colocada en 2019 con la presencia de la actriz, quien ahí nació y a la que algunos de los convocantes señalan que jamás ha apoyado a su pueblo.

La figura le llevó 90 días de trabajo a su escultor, Víctor Yáñez Piña. Foto: Víctor Hugo Yáñez Piña

“En mi opinión, fue rendirle tributo a su trayectoria artística, no a su vida personal. Me han preguntado que si yo la reclamaría (para tenerla), pero no puedo, por ella me pagaron, lo que se haga con la estatua es cosa de las autoridades, pero es una pena que pretendan quitarla”, dijo Yáñez Piña en entrevista con EL UNIVERSAL.

El entrevistado es un escultor que ha hecho también estatuas de estrellas como Verónica Castro, Brad Pitt y Chabelo para museos de cera, así como otra de Gloria Trevi exhibida en un parque de Monterrey.

La estatua de Meza está hecha a escala natural, es decir, 1.70 metros de estatura debido a los zapatos con tacones que porta. La propia Florinda eligió el vestuario. En total fueron 90 días de trabajo.

“Para ella eran importantes los brazos, porque los tenía extremadamente delgaditos. Ella todo lo supervisaba”, destaca.

Las autoridades municipales y una organización civil rechazaron la convocatoria del derrumbe de la estatua, pues están en contra de cualquier manifestación de odio.