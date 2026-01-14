Diez años después de que Joaquín del Paso debutó en cine y Berlín con la cinta “Maquinaria Panamericana”, volverá al certamen europeo con una historia ambientada en la alta montaña.

“El jardín que soñamos” competirá en Panorama, la sección más grande de la Berlinale (luego de la oficial) y que proyecta historias audaces, poco convencionales y que cuenta con su propio Premio del Público.

La película sigue a una familia migrante haitiana que se asienta en un bosque inmerso en la tala ilegal.

“Esta en un universo extremadamente interesante que son los bosque de la alta montaña. Filmamos durante 10 semanas (entre cuatro y tres más que el promedio) porquer justo ahí es difícil moverse, trabajar rápido, todo toma su tiempo y el crew no estaba acostumbrado”, comenta Del Paso.

“El jardín que soñamos” es protagonizada por Nehemie Bastien, Faustin Pierre, Kimaëlle Holly Preville, Ruth Aicha Pierre Nelson y Carlos Esquivel.

Berlín es, junto con Cannes y Venecia, los festivales de cine más importantes del orbe. La nueva edición se realizará entre el 12 y 22 de febrero próximos.

Panorama está conformada en su edición 2026 por 37 títulos, entre ellos el también documental mexicano “Jaripeo” (que antes estará en Sundance), “Tristan forever” (Suiza), “Traces” (Polonia), “The other side of the sun” (Bélgica) y “Bucks harbur” (EU).

“Estoy contento de regresar, hace diez años 'Maquinaria panamericana' se presentó ahí y ahora poder regresar a un festival que tiene una repercusión grande y que tiene mucho alcance a lo largo del año, es maravilloso”, expresa Del Paso.

Su presentación en México aún es un misterio, porque Berlín apenas avisó y eso ha hecho que el equipo comience a moverse para festivales nacionales.

“Ahora estoy trabajando intensamente en sacar el poster y el tráiler a tiempo”, apunta el realizador, quien estará acompañado en Berlín por actores y el equipo de producción.

La más reciente cinta de Del Paso fue “El hoyo en la cerca” actualmente disponible en MUBI. “Maquinaria Panamericana”, en tanto, no cuenta con ventana por ahora.

