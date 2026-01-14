Más Información

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

El rótulo, identidad a través del tiempo

El rótulo, identidad a través del tiempo

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

El largometraje “Chicas tristes”, ópera prima de Fernanda Tovar, formará parte de la sección Generation, hecha para que los públicos jóvenes vean cine internacional de vanguardia.

La historia sigue a dos amigas de 26 años que son nadadoras y su mayor problema inicial que es que son competencia mutua. Las cosas cambian cuando, en una fiesta, una de ella sufre un acto de violencia sexual y, entonces empieza una encuentro entre ambas.

“Es sobre la amistad, los cuestionamientos duros y de cómo reaccionar cuando te encuentras ante una situación así”, dice Daniel Loustanau, co productor del filme.

Lee también:

Fernanda, la directora, se encuentra ahora fuera de México terminando la película para poder ser presentada en la ciudad teutona el próximo febrero, que es cuando se desarrolla el certamen.

El elenco está conformado por Rocio Guzmán, Darana Álvarez, Tatsumi Milori, Tomás García Agraz y Mónica del Carmen.

Generation está dividida en dos líneas: Generation 14 Plus y Generation K, cuya única diferencia es la edad de los personajes. “Chicas tristes” fue considerada en la primera.

“Desde un inicio pensamos que el público joven es el público de la película y acertamos. Berlín nos avisó que quedábamos en Año Nuevo, así que fue un gran regalo. La verdad es una película muy bonita”, apunta Loustanau.

Lee también:

“Chicas tristes” se medirá a otras ocho películas consideradas, entre ellas “A family” (Países Bajos), “Bats & bugs” (Suiza), “Julapuin” Yonna (Colombia), “Matapanki” (Chile).

La cinta mexicana cuenta con el apoyo del Eficine, el incentivo fiscal que permite a personas morales destinar un porcentaje de su Impuesto Sobre la Renta a la producción de historias nacionales.

En Generation 14 Plus también está contemplado el cortometraje “Cuando llegue a casa”, de Edgar Adrián, que lleva en el elenco a Ricardo Martínez, María Rojo, Alise Cortéz, Zahid Estrada y Antonio Venegas.

El corto sigue a Paco, un adolescente tapatío quien explora su identidad a través de su amistad con Andrea y su atracción por Mario. Esto pone a prueba su vínculo con su abuela mientras se prepara para la fiesta del patrón.

Lee también:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”. Foto: AP

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”

BTS y México: la historia que explica por qué el país es clave para su regreso en 2026. Foto: AP

BTS y México: la historia que explica por qué el país es clave para su regreso en 2026

Paris Jackson destila glamour con un ‘little black dress’ en Los Ángeles tras hablas de sus adicciones. Foto: AFP

Paris Jackson destila glamour con un ‘little black dress’ en Los Ángeles tras hablar de sus adicciones

Andrea Legarreta pasa página tras Erik Rubín y desata rumores de romance con sobrino de Pepillo Origel. Tomada de TikTok @programa_hoy

Andrea Legarreta pasa página tras Erik Rubín y desata rumores de romance con sobrino de Pepillo Origel

Demi Moore. AFP

Demi Moore luce vestido brillante semitransparente y deslumbra a sus 63 años

[Publicidad]