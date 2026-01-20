La compañía de streaming Netflix presentó una oferta simplificada para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero totalmente en efectivo.

"El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas", indicó Netflix en un comunicado.

La adquisición de WBD es desde hace semanas objeto de batalla entre Netflix y Paramount, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.

mcc