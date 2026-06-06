La fiebre por el Mundial 2026 ya comienza a sentirse entre los aficionados, y la Selección Mexicana no solo está dando de qué hablar en la cancha, sino también fuera de ella.

En los últimos días, una chamarra oficial del combinado nacional ha captado la atención de miles de seguidores en redes sociales gracias a su diseño llamativo y estilo inspirado en la identidad del equipo.

Si estás pensando en renovar tu colección de artículos del Tri o simplemente quieres conocer la prenda que está causando sensación, te contamos cuánto cuesta y dónde conseguirla.

Chamarra Deportiva EQT México

La Chamarra Deportiva EQT México de la marca Adidas es una prenda diseñada para los aficionados que desean mostrar su apoyo a la Selección Mexicana con un estilo moderno y cómodo. Inspirada en la línea EQT (Equipment), combina elementos deportivos con detalles que reflejan la identidad del representativo nacional, convirtiéndose en una opción atractiva tanto para el uso diario como para asistir a partidos y eventos relacionados con el futbol.

Su diseño destaca por un corte contemporáneo que favorece la movilidad y la comodidad, mientras que los materiales utilizados ayudan a brindar una sensación ligera y agradable durante su uso. Además, incorpora detalles distintivos de México que la convierten en una pieza fácilmente reconocible para los seguidores del Tricolor.

La chamarra puede utilizarse como complemento para actividades deportivas, entrenamientos o simplemente para crear un look casual con inspiración futbolera. Gracias a su estética versátil, es fácil combinarla con jeans, pants o prendas deportivas para distintas ocasiones.

Por su combinación de diseño exclusivo, comodidad y conexión con la Selección Mexicana, la Chamarra Deportiva EQT México se perfila como una de las prendas más atractivas para los aficionados que buscan apoyar al equipo rumbo al Mundial 2026 y lucir los colores nacionales con orgullo.

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