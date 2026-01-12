Expresidente del Ajaccio es asesinado en el funeral de su madre; Memo Ochoa lamenta su muerte

Guillermo Ochoa recibió una delicada noticia al enterarse del asesinato de Alain Orsoni, expresidente del Ajaccio, quien fuera el responsable de llevar al portero mexicano a jugar en el Viejo Continente.

Por medio de su cuenta de Instagram, el canterano del América publicó un mensaje en el que lamenta la muerte del reconocido empresario, asegurando que fue una pieza fundamental para su acoplamiento en el futbol europeo y en su vida.

"La noticia me ha afectado profundamente. Hoy digo adiós a Alain Orsoni, y sobre todo a un hombre que fue importante para mí. Alain fue mucho más que un presidente. Fue un apoyo, una presencia, alguien que creía en la persona antes que en el jugador. Durante mi paso por Ajaccio, me tendió la mano con confianza, respeto y lealtad. Nunca olvidaré eso. Con el paso del tiempo, se convirtió en un amigo.Un hombre auténtico, apasionado y comprometido, que defendía a su club y sus convicciones con fuerza y valentía. Mis pensamientos están con su familia, sus seres queridos y con todos los que lo amaban. Su ausencia dejará un vacío inmenso. Descansa en paz, Alain. Gracias por todo. Permanecerás por siempre en mi corazón", se lee en la publicación del arquero tricolor.

Lee también: ¿A Cruz Azul? Chucky Lozano podría regresar a la Liga MX, reportes

De acuerdo con los reportes de la prensa francesa, Orsoni fue asesinado por un francotirador mientras se encontraba en el funeral de su madre. La policía de Corsica, isla francesa, aseguró que el asesino se dio a la fuga tras cometer el delito.

¿Quién era Alain Orsoni?

Orsoni, que tenía 71 años, formó parte de la dirección del Frente de Liberación Nacional Corso (FLNC) durante los años 80, antes de fundar y dirigir el Movimiento para la Autodeterminación (MPA).

Su hermano Guy fue asesinado en 1983 y su hijo, que tenía el mismo nombre que su tío, fue una figura del crimen organizado de la isla.

Lee también: Expiloto de la F1 es arrestado en Estados Unidos por cargos de asalto

Orsoni formó parte de la dirección del Frente de Liberación Nacional Corso (FLNC) durante los años 80 / Foto: AFP

En los 90 abandonó Córcega durante varios años minado por las luchas intestinas en el seno del movimiento independentista, que le llevaron a emprender varios negocios, vinculados con el juego, en Florida (EEUU), Nicaragua y España.

Regresó en 2008, año en el que la policía desarticuló un proyecto para asesinarle.