Tunden a Televisa por hacer resúmenes de Cruz Azul y América con Inteligencia Artificial

El Clausura 2026 de la Liga MX inició de gran manera, y ofreció a los aficionados mexicanos juegos llamativos, entre los que destacaron América contra Tijuana y León frente a Cruz Azul. Sin embargo, para desgracia de sus aficiones, los partidos no estuvieron disponibles en televisión abierta.

Ante ese problema, y con únicamente tres juegos transmitidos en cadena nacional, los seguidores tuvieron que pagar para ver las acciones en la plataforma de Fox o, en su defecto, recurrir a los resúmenes en los programas deportivos.

En este último escenario surgió una fuerte crítica y burla hacia Televisa, empresa que, al no contar con los derechos, presentó en ambos casos un resumen generado por Inteligencia Artificial.

Fue en su tradicional programa Más Deporte, transmitido la mañana del domingo, donde los conductores habituales mostraron las “acciones” del partido mediante una animación de fotografías acompañada de los detalles más importantes.

Con la leyenda: "Imágenes generadas por IA" en la parte superior de la pantalla, se pudo ver a los jugadores de los cuatro equipos realizar movimientos extraños, los cuales no pasaron desapercibidos para los usuarios en redes sociales, que se burlaron de lo ocurrido.

“Y estuvo más emocionante que el partido real”, “En efecto, es cine” y “La IA marcó penal para el América” fueron algunos de los comentarios con los que los usuarios llenaron las plataformas digitales, a la espera de que en siguientes ediciones se muestren realmente las jugadas de los partidos de sus equipos.