El Estadio Azteca avanza en la colocación de butacas previo a su reapertura en marzo de 2026

Faltan menos de tres meses para que el Estadio Azteca reabra sus puertas. Lo hará con el encuentro de la Selección Mexicana frente al Portugal de Cristiano Ronaldo y el Coloso de Santa Úrsula continúa con sus remodelación.

Las modificaciones al inmueble de la calzada de Tlalpan comienzan a notarse cada vez más, aunque los trabajos continúan a marchas forzadas para su reinauguración el próximo 28 de marzo.

De acuerdo con fotografías mostradas por la cuenta oficial FIFA World Cup 26 Mexico City , el histórico recinto ya presume nuevos colores al interior en la zona de las tribunas rojo, blanco y gris predominan adentro del Coloso.

En la parte baja del Estadio Azteca comienza a formarse la palabra Banorte, banco patrocinador que llevará el nombre del inmueble; sin embargo, ésta tendrá que ser modificada para la Copa del Mundo 2026, ya que están prohibidos los anuncios o patrocinadores.

Es por ello que durante el Mundial tendrá el nombre de Estadio Ciudad de México, tal y cómo lo pide la FIFA.

Con talento mexicano y manufactura nacional, en el Estadio Ciudad de México avanza la instalación de las butacas alistándonos rumbo a la #FIFAWorldCup26 😍🇲🇽⚽️#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/SHvczqJldP — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) January 10, 2026

Otros de los cambios que se distinguen al interior es el nuevo túnel por donde saldrán los jugadores. Ahora está colocada a un costado de la cancha y no en la cabecera norte como lo tenía.

El palco de prensa está reubicado en una de las esquinas de la parte alta, las pantallas en la zona alta de la cabeceras se mantienen, mientras que en la parte de afuera, en las estructuras, ya se colocan los dispositivos de iluminación.

¿Cuántos partidos recibirá el Estadio Azteca en el Mundial 2026?

El Estadio Azteca albergará cinco partidos durante la próxima Copa del Mundo. El primero será el duelo inaugural entreMéxico y Sudáfrica.