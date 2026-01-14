Obed Vargas reconoce que le gustaría jugar con un equipo de la Liga MX en un futuro

Se trata de un futbolista que ha desarrollado su carrera como profesional en Estados Unidos; específicamente, en los Sounders de Seattle, institución donde se formó desde 2019.

A pesar de su corta edad (20 años), el volante mexicano Obed Vargas ya suma cuatro temporadas completas con los Rave Green, durante las cuales ha disputado 130 partidos y se ha convertido en un titular indiscutible.

Sin embargo, en plática con EL UNIVERSAL Deportes, Obed aceptó que vería con buenos ojos llegar a la Liga MX, en algún momento de su trayectoria.

“Sí, algún día me gustaría jugar en México; no sé en qué equipo, pero algún podría jugar ahí”, reconoció, luego del interés que surgió del América por hacerse de sus servicios en el mercado de transferencias veraniego.

Respecto a la eterna comparación del nivel de la Liga mexicana y la estadounidense, Vargas aceptó que la brecha entre ambas ha disminuido considerablemente, sobre todo porque él tiene la oportunidad de palparlo cuando se enfrenta a los clubes de la MX en los diferentes torneos internacionales, como la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.

“Cada día, las veo más parejas; es cierto que antes yo creía que la Liga MX estaba por arriba de la MLS, pero creo que, estando acá y compitiendo contra equipos de la Liga MX, me doy cuenta de que la verdad estamos muy parejos y que cada vez se igualará mucho más en todos los sentidos”, puntualizó el seleccionado mexicano. Miguel Flores Pineda