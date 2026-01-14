Más Información

Obed Vargas reconoce que le gustaría jugar con un equipo de la Liga MX en un futuro

Obed Vargas reconoce que le gustaría jugar con un equipo de la Liga MX en un futuro

Obed Vargas asegura que Seattle Sounders está listo para ser campeón de la MLS EN 2026

Obed Vargas asegura que Seattle Sounders está listo para ser campeón de la MLS EN 2026

Obed Vargas decidió jugar con México en lugar de Estados Unidos por amor y para honrar sus raíces

Obed Vargas decidió jugar con México en lugar de Estados Unidos por amor y para honrar sus raíces

Cruz Azul recibe al Atlas en su "nuevo hogar", el estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul recibe al Atlas en su "nuevo hogar", el estadio Cuauhtémoc

América recibe al Atlético de San Luis obligado a sumar los primeros tres puntos

América recibe al Atlético de San Luis obligado a sumar los primeros tres puntos

Se trata de un futbolista que ha desarrollado su carrera como profesional en Estados Unidos; específicamente, en los Sounders de Seattle, institución donde se formó desde 2019.

A pesar de su corta edad (20 años), el volante mexicano Obed Vargas ya suma cuatro temporadas completas con los Rave Green, durante las cuales ha disputado 130 partidos y se ha convertido en un titular indiscutible.

Sin embargo, en plática con EL UNIVERSAL Deportes, Obed aceptó que vería con buenos ojos llegar a la Liga MX, en algún momento de su trayectoria.

“Sí, algún día me gustaría jugar en México; no sé en qué equipo, pero algún podría jugar ahí”, reconoció, luego del interés que surgió del América por hacerse de sus servicios en el mercado de transferencias veraniego.

Respecto a la eterna comparación del nivel de la Liga mexicana y la estadounidense, Vargas aceptó que la brecha entre ambas ha disminuido considerablemente, sobre todo porque él tiene la oportunidad de palparlo cuando se enfrenta a los clubes de la MX en los diferentes torneos internacionales, como la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.

“Cada día, las veo más parejas; es cierto que antes yo creía que la Liga MX estaba por arriba de la MLS, pero creo que, estando acá y compitiendo contra equipos de la Liga MX, me doy cuenta de que la verdad estamos muy parejos y que cada vez se igualará mucho más en todos los sentidos”, puntualizó el seleccionado mexicano. Miguel Flores Pineda

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS