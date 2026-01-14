Memes del América vs San Luis: la caída azulcrema desata risas en redes

Más Información

América sufrió una dolorosa caída en el Clausura 2026 al perder (0-2) frente a Atlético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas no supieron aprovechar la localía y terminaron pagando caro sus errores defensivos ante un rival que mostró orden y contundencia en los momentos clave del partido.

El conjunto potosino se llevó las tres unidades gracias a los goles de Juan Sanabria y Joao Pedro, quienes aprovecharon las oportunidades generadas por la presión alta y la falta de reacción del cuadro azulcrema.

La derrota no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde los aficionados expresaron su frustración y compartieron memes que se hicieron virales.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

FOTO: MEMES AMÉRICA
FOTO: MEMES AMÉRICA
FOTO: MEMES AMÉRICA
FOTO: MEMES AMÉRICA
FOTO: MEMES AMÉRICA
FOTO: MEMES AMÉRICA
FOTO: MEMES AMÉRICA
FOTO: MEMES AMÉRICA
FOTO: MEMES AMÉRICA
FOTO: MEMES AMÉRICA

