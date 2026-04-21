Resultado: Pumas muestra garra y logra emocionante remontada sobre Juárez

Efraín Juárez tenía razón. A su equipo, le sobran muchos… pantalones, mucha garra y mucho espíritu.

Con demasiado pundonor de cada uno de sus jugadores y con cierta “fortuna” por dos decisiones arbitrales, los Pumas vinieron de atrás y derrotaron (4-2) al FC Juárez en el estado Olímpico Universitario, que nunca dejó de alentar, ni en los momentos de mayor apremio.

Tres puntos de oro que les permiten afianzarse en los cuatro primeros lugares de la clasificación y mantenerse en la lucha por el liderato, inclusive.

Sorprendentemente, antes de irse al descanso, la escuadra universitaria ya se encontraba abajo en el marcador, por dos anotaciones.

Franciso Nevárez (34') y Jairo Torres (45') sorprendieron a Pablo Lara probándolo desde fuera del área y no fallaron.

CU se enmudeció y la ilusión de obtener una nueva victoria se disipó de sopetón.

Sin embargo, con el espíritu, la garra y los… pantalones que tiene este equipo, la historia iba a cambiar. También dos revisiones en el VAR fueron un factor importante para que el marcador se moviera drásticamente .

El conjunto fronterizo tenía una importante ventaja e incluso tuvo la oportunidad de ampliarla, pero no contaba con que Eder López se equivocaría con una dura entrada sobre Alan Medina, quien terminó con una fractura en el tobillo izquierdo y que será intervenido quirúrgicamente.

El lateral izquierdo mexicano fue expulsado (54') después de que el árbitro central, Óscar Mejía, revisara la jugada en el monitor del VAR. Esa fue la jugada que cambió el rumbo del partido.

El equipo de Efraín Juárez no desaprovechó la oportunidad de jugar con un hombre más y se fue, con todo, al ataque. Estaba convencido de que podía rescatar, aunque fuera, el empate.

Pero fue por la remontada, cuando vio la oportunidad. Los felinos olieron sander y fueron sobre sus presas.

La voltereta comenzó con un penalti provocado por una mano de Jesús Murillo, dentro de su propia área. De nueva cuenta, el silbante tuvo que ver la jugada en repetición para corregir su decisión inicial.

Guillermo Martínez no falló, desde los once pasos, y acortó distancias (65'); cuatro minutos después (69') el Memote ya tenía su doblete en la bolsa, con el que devolvió la ilusión en CU.

El inmueble universitario explotó. La afición confiaba en que su equipo les regalaría una noche después ensueño. Y así fue.

Roberto Morales se encargó de sellar la victoria con dos tantos, ya sobre la hora (85' y 90+7'). Sus goles fueron un bálsamo para una afición que nunca dejó de creer.

Los Pumas llegaron a siete partidos en fila sin perder y están cerrando la fase regular con firmes pasos rumbo a la Liguilla. Ojo con ese equipo que será un dolor de cabeza para cualquiera y que, por lo mostrado en juegos como este, está para pelear por el codiciado trofeo del futbol mexicano.