Pumas festeja con LOS MEJORES MEMES la remontada sobre Juárez

Es imposible no sentir ilusión para los aficionados de Pumas, que esta noche vieron cómo su equipo remontó bajo la lluvia a los Bravos de Juárez en el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Clausura 2026. Los jugadores universitarios demuestran que Efraín Juárez tenía razón en sus gestos sobre este equipo... Le sobran.

Los goles de Francisco Nevarez y Jairo Torres parecían dagas en los miles de corazones que asistieron al estadio Olímpico Universitario para apoyar a su equipo. Sin embargo, una vez más, Pumas reaccionó.

Mostró garra, fue fiel a su identidad, a su historia, y sacó adelante un partido que parecía perdido.

Lee también Resultado: Pumas muestra garra y logra emocionante remontada sobre Juárez

Las grandes figuras fueron Guillermo Martínez y Roberto Morales, ambos autores de dobletes que firmaron la remontada azul y oro.

Finalmente, Pumas ganó y la afición festejó ilusionada por llegar a la parte final de la temporada de la mejor forma. En redes sociales también se expresó la afición con LOS MEJORES MEMES.

LOS MEJORES MEMES de la remontada de Pumas sobre Juárez

LOS MEJORES MEMES de la remontada de Pumas sobre Juárez

LOS MEJORES MEMES de la remontada de Pumas sobre Juárez

LOS MEJORES MEMES de la remontada de Pumas sobre Juárez

LOS MEJORES MEMES de la remontada de Pumas sobre Juárez

LOS MEJORES MEMES de la remontada de Pumas sobre Juárez

LOS MEJORES MEMES de la remontada de Pumas sobre Juárez

LOS MEJORES MEMES de la remontada de Pumas sobre Juárez