Pumas festeja con LOS MEJORES MEMES la remontada sobre Juárez

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Es imposible no sentir ilusión para los aficionados de Pumas, que esta noche vieron cómo su equipo remontó bajo la lluvia a los Bravos de Juárez en el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Clausura 2026. Los jugadores universitarios demuestran que Efraín Juárez tenía razón en sus gestos sobre este equipo... Le sobran.
Los goles de Francisco Nevarez y Jairo Torres parecían dagas en los miles de corazones que asistieron al estadio Olímpico Universitario para apoyar a su equipo. Sin embargo, una vez más, Pumas reaccionó.
Mostró garra, fue fiel a su identidad, a su historia, y sacó adelante un partido que parecía perdido.
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Las grandes figuras fueron Guillermo Martínez y Roberto Morales, ambos autores de dobletes que firmaron la remontada azul y oro.
Finalmente, Pumas ganó y la afición festejó ilusionada por llegar a la parte final de la temporada de la mejor forma. En redes sociales también se expresó la afición con LOS MEJORES MEMES.
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