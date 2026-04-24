México conquista dos medallas en la Copa del Mundo de Ciclismo; Yareli Acevedo gana la presea de plata

En la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista que se celebra en Nilai, Malasia, la delegación mexicana conquistó dos medallas: una de plata para Yareli Acevedo y una de bronce para el equipo femenil de velocidad.

Durante la tercera etapa de la Copa del Mundo, la subcampeona Acevedo Mendoza terminó la prueba de eliminación femenil con una puntuación de 540 unidades.

La ciclista mexicana se quedó a 60 puntos de la presea de oro, propiedad de la noruega Anita Yvonne Stenberg. El podio lo completó la irlandesa Lara Gillespie, quien sumó 480 unidades para apropiarse de la medalla de bronce.

A través de su cuenta de Instagram, Yareli Acevedo compartió una serie de fotografías y videos en los que “presumió” el metal plateado. “Disfruta el proceso. De eso se trata: de disfrutar los pequeños momentos”, escribió la medallista.

A lo largo de este 2026, Acevedo Mendoza se ha colgado cuatro preseas en las distintas ediciones de la Copa del Mundo, siendo ésta la más reciente. Esto, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Yareli Acevedo la sigue rompiendo, ahora con medalla de plata en en la prueba de eliminación en Malasia ¡Felicidades, Yareli! 🇲🇽🔥🥈 pic.twitter.com/9BKmNUSoHc — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) April 24, 2026

Equipo mexicano femenil conquista el bronce en Malasia

En la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, el equipo mexicano femenil se colgó la medalla de bronce en la prueba de velocidad. El conjunto conformado por Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno superó a Polonia en la búsqueda de la presea.

El representativo tricolor terminó la prueba en 47.404 segundos, por debajo de China y Países Bajos.