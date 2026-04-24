Los regresos al Estadio Banorte continúan y ahora es turno del Cruz Azul. La Máquina juega este fin de semana frente al Necaxa en la Jornada 17 del Clausura 2026 para cerrar su fase regular y también marcar su retorno al Coloso de Santa Úrsula.

Con la clasificación a la Liguilla ya asegurada, el equipo cementero llega a la última fecha del campeonato con la mira puesta en el subliderato, al cual podrían llegar con una victoria y combinación de resultados de Pumas.

Ya con Joel Huiqui en la dirección técnica, los celestes quieren cerrar su fase regular con buen momentum para llegar a la fiesta grande con un cartel de favorito.

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La motivación de la victoria no solamente viene acompañada con el fin de cerrar la fase regular con el pie derecho, también llega impulsado por el regreso en el Estadio Banorte, donde esperan contar con el aliento de su afición.

Por medio de sus redes sociales, el club anunció la venta de boletos para el partido frente a los Rayos del Necaxa.

¿Cuánto cuestan y dónde comprar los boletos del Cruz Azul vs Necaxa?

De acuerdo con la publicación del equipo celeste, las entradas para este partido estarán disponibles en la página de Fanki, que se ha convertido en la boletera oficial del inmueble.

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Los precios varían dependiendo la zona en la que se busque lugar, pero no son tan caros como lo que fue el regreso del América a este estadio.

Alto Norte-$360

Alto Sur-$360

Alto Lateral-$630

300 preferente-$720

300 cabecera-$720

100 cabecera-$720

200 platea-$900

Alto Norte-$900

100 Plus Norte-$1080

100 Plus Sur-$1080

Palcos Club-$1620