Más Información

Cruz Azul anuncia precios de sus boletos para el regreso al Estadio Banorte

Cruz Azul anuncia precios de sus boletos para el regreso al Estadio Banorte

Pumas y Efraín Juárez reciben en Cantera al jefe de scouting del City Group en Sudamérica

Pumas y Efraín Juárez reciben en Cantera al jefe de scouting del City Group en Sudamérica

Liga MX: Puebla vs Querétaro EN VIVO - Jornada 17 del Clausura 2026

Liga MX: Puebla vs Querétaro EN VIVO - Jornada 17 del Clausura 2026

¿Qué necesita América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026?

¿Qué necesita América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026?

Carlos Alcaraz descarta a Roland Garros; se baja por una lesión en la muñeca derecha

Carlos Alcaraz descarta a Roland Garros; se baja por una lesión en la muñeca derecha

Este viernes, Puebla y Querétaro abrirán el telón de la Jornada 17, la última fecha de la fase regular del torneo Clausura 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Cuauhtémoc. Mismo que podrá verse a través de la señal de FOX One, Tubi y Azteca 7.

Lee también

¿Cómo llegarán Puebla y Querétaro a la última jornada de la fase regular del Clausura 2026?

Los “Gallos Blancos” de Querétaro y “La Franja” de Puebla se medirán en la Jornada 17 del Clausura 2026 sin nada que ganar, ya que ambos equipos están prácticamente eliminados.

Por un lado, la escuadra queretana llegará al encuentro desde el lugar catorce de la tabla general. Hasta antes de disputar la última fecha del torneo suma ocho empates, cinco derrotas y tres victorias que le permitieron acumular diecisiete puntos.

En el fondo de la tabla, solo un lugar más arriba de Santos Laguna, el equipo poblano ocupa el puesto diecisiete con nueve derrotas, cuatro empates y tres victorias.

Lee también

Gallos Blancos de Querétaro en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
Gallos Blancos de Querétaro en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS