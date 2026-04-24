Liga MX: Puebla vs Querétaro EN VIVO - Jornada 17 del Clausura 2026

Este viernes, Puebla y Querétaro abrirán el telón de la Jornada 17, la última fecha de la fase regular del torneo Clausura 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Cuauhtémoc. Mismo que podrá verse a través de la señal de FOX One, Tubi y Azteca 7.

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¿Cómo llegarán Puebla y Querétaro a la última jornada de la fase regular del Clausura 2026?

Los “Gallos Blancos” de Querétaro y “La Franja” de Puebla se medirán en la Jornada 17 del Clausura 2026 sin nada que ganar, ya que ambos equipos están prácticamente eliminados.

Por un lado, la escuadra queretana llegará al encuentro desde el lugar catorce de la tabla general. Hasta antes de disputar la última fecha del torneo suma ocho empates, cinco derrotas y tres victorias que le permitieron acumular diecisiete puntos.

En el fondo de la tabla, solo un lugar más arriba de Santos Laguna, el equipo poblano ocupa el puesto diecisiete con nueve derrotas, cuatro empates y tres victorias.

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