Isabella Fierro sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Desde que el golf regresó al programa olímpico en Río 2016, México ha tenido dignas representantes en la rama femenil, como Gaby López y María Fassi, quienes han dejado huella en ediciones pasadas. Ahora, la yucateca Isabella Fierro emerge como candidata tricolor para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con un debut en la LPGA en 2022 durante el Chevron Championship y una intensa temporada 2024 con 23 eventos disputados, Fierro enfrentó un 2025 más acotado, limitado a un torneo en Mayakoba. No obstante, su tercer lugar en el Epson Tour Championship de Indian Wells le valió la recuperación de su tarjeta LPGA, para darle participación en el circuito élite femenino durante 2026.

¿Cuáles son las metas de Isabella Fierro en 2026?

“Primero que nada, no lesionarme, establecerme en el tema de mi equipo de trabajo, establecerme bien en la LPGA, tener mi tarjeta segura para el año que viene y acercarme un poquito más a Juegos Olímpicos en Los Ángeles, para mí es un sueño, un pasito más, entonces eso será para este año”, expresó la golfista.

El anhelo olímpico acompaña a Isabella desde niña. “Definitivamente, desde que empezó 2026 han estado en la mira (Juegos Olímpicos). Desde que tuve mi tarjeta de la LPGA, me convierte en candidata fuerte para juegos olímpicos, entonces sí es un sueño que me ilusiona mucho cumplir (…) para mi representar a México cada vez que tengo oportunidad es un privilegio y un honor”.

Pero antes, Isabella tendrá otro reto que la llena de ilusión, ya que en su calendario 2026 está marcado el LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba, del 27 de abril al 3 de mayo.

“Estoy muy emocionada, el año pasado había muchas expectativas, pero para mi Mayakoba tiene un lugar muy especial en mi corazón, tuve ahí muchos torneos infantiles y amateur, entonces le tengo un cariño muy especial a ese campo de golf y estoy muy emocionada de ver a las mejores jugadoras del mundo ahí”, dijo.