Brandon Moreno, David Martínez y Regina Tarín vencen la báscula y encabezan la cartelera de UFC en México

La primera batalla de Brandon Moreno y Lore’en Kavanagh en México no se libró dentro del octágono, sino frente a la báscula.

Ambos, superaron con éxito el requisito de peso previo al combate estelar de la UFC, lo que confirmó su participación en una de las veladas más esperadas por la afición mexicana.

Tras meses de preparación, el tijuanense cumplió al marcar 125.5 libras, incluso con el cambio de rival en la recta final.

Por su parte, el inglés Kavanagh registró 125 libras exactas en la división mosca, quedando listo para el enfrentamiento que promete encender la Arena Ciudad de México.

¡CON LA BANDERA EN LA ESPALDA! 🇲🇽🫡



Así salió Brandon Moreno para su cara a cara ante Lone'er Kavanagh pic.twitter.com/8TGnOkQCZV — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 27, 2026

Lee También David Martínez enfrenta a “Chito” Vera en su prueba más dura en la UFC

Al igual que Moreno, los representantes mexicanos David Martínez, Edgar Cháirez, Daniel Zellhuber, Santiago Luna y Cristian Quiñones superaron sin complicaciones el reto de la báscula en sus respectivas categorías.

Cada uno de ellos confirmó su preparación y disciplina al dar el peso requerido, con lo que aseguraron su salida a la jaula en busca del triunfo.

Más allá de ascender en las clasificaciones, su objetivo será brindar emociones a los fanáticos que, una vez más, agotaron las entradas.

Regina Tarín se convirtió en la única representante femenina de México dentro de la cartelera de UFC México, asegurando su lugar, tras un momento de tensión en la báscula.

Lee También David Martínez, orgulloso de ver a sus amigos doctores cumplir sus sueños

La peleadora tardó algunos minutos en salir, pero, finalmente, marcó 130 libras y confirmó su debut frente a la lituana Ernesta Kareckaite en la división de peso mosca.

¡MÁS CERCA DEL SUEÑO! 🥺🇲🇽❤️



Regina Tarín cumple con su peso para debutar en la UFC pic.twitter.com/eQ5GCurTmk — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 27, 2026

La expectativa en torno a Tarín creció luego de que semanas atrás se volviera viral por participar en pruebas para ingresar a la WWE, mostrando su versatilidad y carisma en distintos escenarios.

Ahora, con la oportunidad de presentarse en el octágono de la UFC, buscará consolidar su nombre en las artes marciales mixtas y abrir camino para más mujeres mexicanas dentro de la empresa de Dana White. Su debut promete ser uno de los momentos más destacados de la función del 28 de febrero.