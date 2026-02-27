David Martínez, peleador tricolor en la UFC, regresa a la Ciudad de México con la intención de escalar en su trayectoria dentro del octágono.

Luego de un debut triunfal en la capital, el también médico se ha consolidado como una de las promesas más sólidas del país en las artes marciales mixtas.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Martínez compartió la claridad de su sueño: Ser campeón.

“Claro que el gran objetivo que tengo es ser campeón de la UFC. Formo parte de una gran generación de talentos y me llena de energía ver a la gente que nos abrió el camino y nos apoya. Hoy, todos ascendemos y deseo que pronto seamos más mexicanos representando al país en la parte superior de las carteleras”, dijo.

Apodado Black Spartan, añadió que cada entrenamiento, desvelo y sacrificio para forjar una carrera han valido la pena, y que subir al octágono es su mayor motivación.

“Ha valido totalmente la pena. A veces, se habla de los sacrificios de entrenar y no poder ir a fiestas, pero no hay nada más divertido y especial que pelear. Es pesado, cansado, pero pienso que es la mayor motivación que uno tiene. Esto me llena y me encanta. Me faltan cosas por aprender, pero vamos por buen camino”, consideró.

Martínez, quien mañana peleará en el evento coestelar de la Arena CDMX ante el ecuatoriano Marlon Chito Vera, dentro de la categoría gallo, aseguró que aprovechará la oportunidad para ganar.