David Martínez enfrenta a “Chito” Vera en su prueba más dura en la UFC

Esta visita de la UFC a México marcará un momento especial para la afición: Por fin podrá ver a varias de las figuras más imponentes del octágono. Entre esa constelación de nombres, destaca uno que siempre despierta respeto y expectación: El ecuatoriano Marlon Chito Vera.

Considerado uno de los peleadores más peligrosos en la división de las 135 libras, Vera llegará a la Ciudad de México con una misión clara. A pesar de sus dos derrotas consecutivas, el excampeón interino está decidido a recuperar terreno en el ranking.

El objetivo para el nacido en San Cayetano de Chone no será sencillo, pues tendrá enfrente al mexicano David Martínez, quien en su primer combate coestelar en la compañía mostró la solidez de su preparación y afirmó que está listo para ganar.

“Me he preparado mucho, nadie pelea para perder. Vamos a salir a hacer nuestro trabajo. Tuvimos una buena preparación y quiero disfrutarlo. Debo tener cuidado con todo, Vera tiene sumisiones y victorias por nocaut. Tengo que ser inteligente y elegir el momento para ir por él”, mencionó Martínez, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Black Spartan, quien derrotó en su más reciente presentación al estadounidense Rob Font y recibió elogios de varios referentes dentro su división (gallo), reconoció en Marlon a un adversario inteligente, al que le tiene un respeto profundo.