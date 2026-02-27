David Martínez, orgulloso de ver a sus amigos doctores cumplir sus sueños

Antes de que su nombre apareciera en las carteleras internacionales y de que los reflectores de la UFC iluminaran su camino, David Martínez recorría pasillos muy distintos a los del octágono. En Ecatepec, entre guardias interminables, así como el ir y venir de pacientes, ejercía como médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde su vocación de servicio coexistía con un sueño que parecía lejano.

Hoy, instalado en el número 10 del ranking en peso gallo, el peleador mexicano recuerda con especial afecto aquellos días, las madrugadas extenuantes, las charlas con colegas que también aspiraban a metas propias y la motivación que le provocaba verlos avanzar.

“Me da mucho gusto tener a mis compañeros en redes sociales, sobre todo porque veo todo lo que han logrado. Tengo compañeros que ya son ortopedistas, otros que son cirujanos o están de intercambio en otro país. La verdad, me siento feliz por ellos, porque alguna vez me contaron ese sueño. Es especial ver que todos lo estamos alcanzando con disciplina”, mencionó, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Martínez, quien debutó con éxito en la UFC el 29 de marzo de 2025, cuando consiguió una victoria por nocaut técnico en el primer asalto ante el brasileño Simon Oliveira, recalcó que el impulso de sus amigos ha sido fundamental, siempre presentes con mensajes antes de cada combate.

“Mis amigos me mandan muchas felicitaciones, me piden echarle ganas. No conocen del todo de qué tratan las peleas, pero saben que represento a México, y por eso me respaldan. Les agradezco que estén pendientes de cada paso”, compartió.