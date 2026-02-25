Brandon Moreno vuelve a casa: revancha personal ante el “caballo negro” Lone’er Kavanagh

El regreso de Brandon Moreno a la Ciudad de México no es una pelea más en su calendario: es un punto de inflexión. El primer campeón de UFC nacido en México busca reencaminar su carrera y mantenerse bastante activo este año, y el primer paso será imponerse al inglés Lone'er Kavanagh, un rival al que identifica como el clásico “caballo negro”.

“El nombre no me da nada, pero es un peleador muy peligroso, muy explosivo y muy joven. El hecho de que sea ‘underdog’ y que nadie lo ubique, va a querer utilizar esta plataforma para darse a conocer”.

Moreno entiende el riesgo que implica enfrentar a un oponente con poco que perder y mucho que ganar. Kavanagh llega sin reflectores, pero con la oportunidad de catapultar su nombre el próximo sábado en la Arena CDMX.

Sin entrar en detalles estratégicos, ‘The Assassin Baby’ adelantó lo que podría esperar la afición capitalina el próximo sábado.

“No me gusta hablar de la estrategia que voy a emplear, pero para los aficionados creo que se espera una pelea de pie, no tanto al ras, y eso será increíble”.

Si el combate se desarrolla en el striking, el público podría presenciar una versión agresiva y dinámica del tijuanense, quien aseguró que el trabajo previo respalda su confianza.

“La chamba se hizo [en el campamento] y estoy muy contento por eso y muy confiado”.

El tijuanense no ocultó su molestia cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de integrarse a la cartelera que se gesta en la Casa Blanca, en Washington. La respuesta fue inmediata y sin matices: “¿Por qué yo quisiera pelear ahí? No estoy nada interesado”. Su postura no sorprende: frente a las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, Moreno ha mantenido una posición firme y coherente con sus convicciones.

A sus 32 años, el excampeón de peso mosca ya tiene claro cómo quiere ser recordado. “Las artes marciales mixtas no cuidan récords, siempre peleamos contra los mejores; así vivo la vida. Yo quiero ser recordado, más allá de por los campeonatos y logros, como la resiliencia hecha persona. No tengo un récord limpio ni nunca aspiré a tenerlo, pero la he pasado muy bien y eso quiero dejarle a la gente”.

Moreno también se refirió a la situación del excampeón Cain Velásquez, quien el año pasado estuvo preso tr disparar contra el presunto abusador de su hijo y ahora se encuentra en libertad.

“¡Qué chido, qué bonito que Caín haya podido pasar por todo eso que pasó y ahora esté con su familia que es lo más importante. Yo en lo personal sigo en contra de las leyes”.

Finalmente, el tijuanense habló sobre los hechos violentos del fin de semana en México y la percepción internacional del país.

“Es un tema complicado. En México acarreamos una larga historia de inseguridad y delincuencia y eso opaca lo que México es ante el mundo; no queda más que exigir a las autoridades de que hagan su trabajo”.

En su regreso a la capital, Brandon Moreno no solo pelea por escalar nuevamente en la división mosca: pelea por estabilidad, por actividad y por reafirmar que su historia en la UFC todavía tiene capítulos por escribir.

Moreno tiene un récord de 23 victorias, 9 derrotas y 2 empates, mientras que Lone'er Kavanagh ostenta una marca de 9 victorias y una derrota.