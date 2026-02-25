Arly Velásquez recibe la bandera de México rumbo a Milán-Cortina 2026

Arly Velásquez, referente indiscutible del deporte paralímpico mexicano, vivió un momento profundamente emotivo al recibir la bandera nacional en la ceremonia de abanderamiento rumbo a los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Con lágrimas y el corazón lleno de orgullo, el esquiador alpino adaptado se convirtió en el único representante de México en esta justa, reafirmando su compromiso con el país en lo que será su quinta participación olímpica.

El momento se volvió aún más especial cuando, al levantar el lábaro patrio, Velásquez encontró la mirada de su familia en la primera fila, dando paso a un mensaje de agradecimiento.

"Recibir la bandera rumbo a mis quintos Juegos Paralímpicos es un honor profundo. Llevo 17 años defendiendo el proyecto deportivo que muchas veces depende de viajes autogestionados por personas que creen en mí. Todo esto es consecuencia de disciplina, gracias a las personas que han regalado su conocimiento y han creído en mí".

Tras el emotivo discurso de Arly Velásquez, el clavadista olímpico Rommel Pacheco tomó la palabra para dedicarle unas palabras de aliento. Con gran respeto y admiración, le deseó el mayor de los éxitos en tierras italianas, reconociendo la entrega y el ejemplo que representa para el deporte mexicano.

"Llevas cinco Juegos Paralímpicos, no podemos decir que eres novato. Tienes toda la experiencia del mundo y sabes lo que es tener el peso de la bandera. Solo me queda desearte el mayor éxito en tu competencia, que sigas escribiendo historia y llevando la bandera de México en lo más alto", finalizó.